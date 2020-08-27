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Merkel: "Türkiye ve Yunanistan Gerilimi Bizi Çok Endişelendiriyor"

27.08.2020 14:05 | Son Güncelleme

Başbakan Angela Merkel, Akdeniz'in doğusundaki güncel gelişmelerin kendisini çok endişelendirdiğini söyledi

Merkel: "Türkiye ve Yunanistan Gerilimi Bizi Çok Endişelendiriyor"

Başbakan Angela Merkel, Akdeniz'in doğusundaki güncel gelişmelerin kendisini çok endişelendirdiğini söyledi. Berlin’de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le biraraya gelen Merkel "Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim iki NATO üyesi arasında olduğu için bizi çok endişelendiriyor" şeklinde konuştu.

Almanya’nın gerilimin azaltılması için devreye girdiğini ve arabuluculuk yaptığını belirten Merkel, Stoltenberg’le de gerginliği azaltabilmek için doğru yolu ve imkanları aradıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) savunma ve dışişleri bakanlarının toplantıları nedeniyle Berlin'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de iki ülke arasında gerilimin azaltılmasına ve diyaloğa ihtiyaç olduğunu söyledi. Almanya’nın tansiyonu düşürme girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg "Ankara ve Atina arasındaki anlaşmazlık, müttefiklik dayanışması ruhu ve uluslararası hukuk temelinde çözülmeli" dedi.

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz kaynaklarına bağlı olarak yaşanan gerginlik bugün başlayacak ve yarına kadar sürecek AB Dışişleri Bakanları toplantısının da ana konularından biri olacak. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Andrea Sasse, bugünkü toplantının birinci gündem maddesinin Belarus, ikinci gündem maddesinin ise Türkiye olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ev sahipliğinde ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, Maas’ın arabuluculuk yapmak üzere Atina ve Ankara'ya yaptığı ziyaretlerden sonra, tarafların pozisyonlarıyla ilgili izlenimlerini aktarması bekleniyor.

Maas her iki başkentte mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, Yunanistan ve Türkiye‘nin doğrudan görüşmelerini önerirken Almanya’nın, bu konuda da arabuluculuk yapabileceğini söylemişti.

Berlin’deki toplantı öncesinde, AB Konsey Başkanı Charles Michel, "AB'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a tam destek verdiğini Türkiye, Doğu Akdeniz'deki provokatif adımlardan vazgeçmezse her türlü yaptırım olasılığının masada olacağını, Josep Borrell'in Türkiye'ye uygulanacak yaptırım önerilerini hazırlayacağını açıklamıştı. Ancak Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantının gayri resmi olduğunu vurgulanarak, herhangi bir karar çıkmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

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