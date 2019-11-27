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Merkel: Türkiye zor bir partner olsa da NATO içinde tutulmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 13:53 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel mecliste yaptığı konuşmada Türkiye’nin zor bir müttefik olsa da mutlaka NATO içinde tutulması gerektiğini söyledi.

Merkel: Türkiye zor bir partner olsa da NATO içinde tutulmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Federal Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada NATO'nun önemini vurguladı. "Avrupa kendini halihazırda tek başına savunamaz" diyen Merkel Almanya'nın NATO içinde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Almanya'nın NATO'nun bütünlük içinde kalması için çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Merkel Türkiye ile ilgili açıklamalar da yaptı. Merkel Türkiye'nin her ne kadar "zor bir müttefik" olsa da jeostratejik nedenlerden ötürü koşulsuz şartsız NATO içinde tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Almanya'nın savunma harcamalarını daha da artıracağını belirten Başbakan Merkel ülkenin NATO'ya olan katkısının gelecek yıl gayrısafi yurtiçi hasılasının yüzde 1,42'si olacağını ve bu oranın 2024 yılına kadar da yüzde 1,5'e çıkartılacağını söyledi. Merkel 2030'lu yılların başında ise bu oranın yüzde 2 olacağını ifade etti.

Mecliste iklim tartışması

Merkel meclisteki konuşmasında hükümetinin iklim politikalarını da savundu. "Hırslı bir paket" ortaya koyduklarını söyleyen Merkel "Eğer biz değilse kim iklim değişikliğine bir nebze karşı durulabileceğini gösterecek" diyerek Almanya'nın sorumluluğuna dikkat çekti.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Alexander Gauland ise Almanya'nın enerji dönüşümünün başarısızlıkla sonuçlandığını iddia etti. Enerji tedarikinin güvence altına alınamadığını belirten Gauland ülkede elektrik kesintisi tehlikesi olduğunu söyledi. Rüzgar gücü tesislerinin halk sağlığını tehlikeye soktuğunu söyleyen Gauland "nükleer enerjiden ekopopülist çıkışın" yanlış bir yol olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Gauland Almanya'nın yeşil enerjiye geçiş projesinin otomotiv endüstrisini ve makine imalat sanayiini "mahvettiğini" belirtti.

dpa / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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