Merkel: ‘Türkiye’nin Operasyonunun Hesaplanamaz Riskleri Var’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde, operasyonunun durdurulmasını talep ettiğini ve mevcut durumda Türkiye’ye silah ihracatı yapılamayacağını söyledi. İngitere’nin Brexit süreci nedeniyle Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde özel bir oturumda bir araya gelen Federal Meclis’te konuşan Merkel, "Son günlerde Türkiye’nin Kürt askerine yönelik askeri operasyonuna son vermesi gerektiğini güçlü bir şekilde ifade ettim. Şu an burada bir kez daha bu çağrıyı yinelemek istiyorum" dedi. Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunun "hesaplanamaz riskleri" olduğunu belirten Merkel, "Bölgede büyük jeopolitik sonuçlara yol açacak insancıl bir drama yaşanıyor" şeklinde konuştu. Askeri harekatın "eziyet çeken bir ülkede yeni acılara yol açacağını, çok sayıda insanın yaşamına mal olacağını ve binlerce insanın göçmek zorunda kalacağını" savunan Alman başbakanı, bu nedenle Federal Hükümetin "mevcut şartlar altında Türkiye’ye silah satılmaması" kararı aldığını açıkladı. Konuşmasında dolaylı olarak Başkan Trump’ın Suriye’deki ABD askerlerini geri çekme kararını eleştiren ve bunun dengeleri değiştireceğini söyleyen Merkel, "ABD’nin bölgedeki varlığını sonlandırması, Rusya ve İran’ın gücünün büyük oranda artmasına neden olacak. Bunun sonucunun ne olabileceğini şu an için kestirmek güç" ifadesini kullandı.

Başbakan ayrıca, halen Kürtler tarafından tutuklu tutulan IŞİD’li teröristlerin serbest kalması tehlikesine dikkat çekti. Merkel, Avrupa Birliği’yle Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasını ise savundu. Anlaşmanın geçerli kalması ve sürmesi için çalışacağını söyleyen Merkel, "Anlaşma sayesinde insanların somut olarak Ege Denizi’nde yaşamları kurtarılıyor. Verdiğimiz mali destek ise Türkiye’ye sığınan Suriyeliler’e gidiyor. Bu sayede Suriyeli sığınmacıların çocukların hemen hepsi Türkiye’de okula gidebiliyor" bilgisini verdi. Merkel’in "mevcut şartlar altında silah satılmayacak" şeklindeki açıklaması Berlin’deki analizciler arasında değişik yorumlara neden oldu. Bazı yorumcular bu açıklamayla genel olarak silah satışının durdurulmasının hedeflendiğini öne sürerken, yapılan diğer yorumlarda Merkel’in, Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın "Türkiye'nin Suriye'de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın satışı konusunda yeni izin çıkmayacak" şeklindeki açıklamasına atıfta bulunduğu savunuldu. Öte yandan mecliste Merkel’e cevaben konuşan muhalefet partilerinin temsilcileri, Merkel hükümetinin tutumunu sertleştirmesi gerektiğini dile getirdi. Liberal FDP lideri Christian Lindner, Merkel’e bir çağrı yaparak, NATO’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın katılacakları özel bir zirveye çağırmasını istedi. Sol Parti sözcüsü Dietmar Bartsch, Merkel’in, Erdoğan’ın "Türkiye’deki sığınmacıları Avrupa’ya gönderirim" tehdidinden korktuğu için operasyonunun uluslararası hukuk kurallarına uygunsuz yapıldığını söyleyemediğini savundu.