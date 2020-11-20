Merkel, Türkiye'ye yaptırım ihtimalinin bir sonraki AB zirvesinde görüşüleceğini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, 10 Aralık'taki zirvede AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları konuşabileceğini söyledi.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Fransa'yla yaşanan gerilimin artması sonucunda, yaz aylarından bu yana Birlik'in yaptırımları gündeme almasını erteleyen ve Yunanistan ve Türkiye'nin kıta sahanlığı sorununu çözmesi için arabulucu olan Merkel, ilk kez yaptırımların gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

Türkiye'nin tartışmalı sularda sondaj yapan gemileri için NAVTEX ilanlarını uzatmasıyla ilgili "Olaylar umduğumuz gibi gelişmedi" diyen Merkel, bir sonraki zirveyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin tartışmalı sularda doğal gaz arayışını, 10 Aralık'ta yapılacak bir sonraki AB zirvesinde masaya yatırma konusunda uzlaştık. Bu konuda hiçbir soru işareti yok. O zamana kadar yaşanacak gelişmeleri izleyeceğiz ve ona göre bir karar vereceğiz. Şu an başka bir şey söyleyemem ama bugüne kadar olayların umduğumuz şekilde gelişmediğini söyleyebilirim."