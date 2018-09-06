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Merkel: ‘Türkiye’yi Zayıflatmak Çıkarımıza Değil’

06.09.2018 20:52 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angele Merkel, Türkiye’yle önemli ayrılıklara rağmen Almanya’nın Türkiye’nin ekonomisini daha fazla zayıflatacak önlemler almamasının Berlin’in stratejik çıkarına olduğunu söyledi

Merkel: ‘Türkiye’yi Zayıflatmak Çıkarımıza Değil’

Almanya Başbakanı Angele Merkel, Türkiye’yle önemli ayrılıklara rağmen Almanya’nın Türkiye’nin ekonomisini daha fazla zayıflatacak önlemler almamasının Berlin’in stratejik çıkarına olduğunu söyledi.

Merkel bu açıklamayı RTL kanalına yaptı. Almanya Başbakanı, “Her zaman siyah ya da beyaz düşünemeyiz” ifadesini kullandı.

Almanya’yla Türkiye arasındaki ilişkiler bazı Alman vatandaşlarının Türkiye’de cezaevinde olmaları da dahil bir dizi konu nedeniyle son dönemde gerilmiş durumda. Berlin, bazı Alman vatandaşlarının cezaevinde olmalarını siyasi nedenlere bağlıyor.

Ancak Türkiye’yle Avrupa Birliği arasındaki göçmen anlaşması savaş bölgelerinden Avrupa’ya yönelik göçü yavaşlatması açısından oldukça önem taşıyor. Türkiye aynı zamanda önemli bir NATO üyesi.

Türk Lirası’nın değer kaybı ve ekonomik endişelerle ilgili olarak Merkel, “Türkiye’deki ekonomik gelişmede stratejik çıkarımız var. Eğer Türkiye’yi zayıflatacak şekilde hareket edersek bu çıkarımıza olmaz” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Çarşamba günü Ankara’da temaslarda bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla biraraya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya’ya resmi bir ziyarette bulunacak.

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