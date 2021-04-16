Merkel: Üçüncü dalga ülkemizi kontrol altına aldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yürürlüğe girmesi planlanan, geceleri dışarı çıkma yasağını da kapsayan yasa tasarısını savundu.

Cuma günü Meclis'te, ilgili tasarının görüşülmeye başlanmasından önce kürsüden milletvekillerine seslenen Merkel, sokağa çıkma kısıtlamasının yeni bir icat olmadığını ve halihazırda yürürlükte olan Salgın Hastalıklardan Korunma yasasının içeriklerinden biri olduğunu ifade etti.

Sağlıklı bir hareketliliğin sağlanabilmesi için temasların azaltılması gerektiğini savunan Merkel, temasların büyük çoğunluğu dışarıda gerçekleşiyor olsa da, toplu taşıma kullanımının bu bağlamdaki risklerine dikkat çekti.

21.00 – 05.00 saatleri arasında uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamalarının Meclis'te yoğun bir biçimde tartışılacağını bildiğini dile getiren Merkel, başında olduğu federal hükümetin ilgili yasasına milletvekillerinden destek talep etti.

"DURUM ÇOK CİDDİ"

Konuşmasında Almanya'da durumun "çok ciddi" olduğunu vurgulayan Başbakan Merkel, "Biz de bunu ciddiye almak zorundayız, üçüncü dalga ülkemizi kontrolü altına aldı" dedi. Bu durumla mücadele edebilmek için federal, eyalet ve yerel yönetimlerin gücünün birleştirilmesi gerektiğini belirten Başbakan, doktorların, salgının vahametine ilişkin uyarılarıyla ilgili olarak da, "Biz bu acil çağrılara kulağımızı kapatırsak ne işe yararız?" ifadesini kullandı.