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Merkel: Üçüncü dalga ülkemizi kontrol altına aldı

16.04.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Merkel, koronavirüs salgınında durumun "çok ciddi" olduğunu ifade ederek, hükümetin hazırladığı yasa tasarısına milletvekillerinden destek istedi.

Merkel: Üçüncü dalga ülkemizi kontrol altına aldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yürürlüğe girmesi planlanan, geceleri dışarı çıkma yasağını da kapsayan yasa tasarısını savundu.

Cuma günü Meclis'te, ilgili tasarının görüşülmeye başlanmasından önce kürsüden milletvekillerine seslenen Merkel, sokağa çıkma kısıtlamasının yeni bir icat olmadığını ve halihazırda yürürlükte olan Salgın Hastalıklardan Korunma yasasının içeriklerinden biri olduğunu ifade etti.

Sağlıklı bir hareketliliğin sağlanabilmesi için temasların azaltılması gerektiğini savunan Merkel, temasların büyük çoğunluğu dışarıda gerçekleşiyor olsa da, toplu taşıma kullanımının bu bağlamdaki risklerine dikkat çekti.

21.00 – 05.00 saatleri arasında uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamalarının Meclis'te yoğun bir biçimde tartışılacağını bildiğini dile getiren Merkel, başında olduğu federal hükümetin ilgili yasasına milletvekillerinden destek talep etti.

"DURUM ÇOK CİDDİ"

Konuşmasında Almanya'da durumun "çok ciddi" olduğunu vurgulayan Başbakan Merkel, "Biz de bunu ciddiye almak zorundayız, üçüncü dalga ülkemizi kontrolü altına aldı" dedi. Bu durumla mücadele edebilmek için federal, eyalet ve yerel yönetimlerin gücünün birleştirilmesi gerektiğini belirten Başbakan, doktorların, salgının vahametine ilişkin uyarılarıyla ilgili olarak da, "Biz bu acil çağrılara kulağımızı kapatırsak ne işe yararız?" ifadesini kullandı.

Berlin Charité Hastanesinde görev yapan yoğun bakım uzmanı Steffen Weber-Carstens, perşembe günü yaptığı açıklamada, durumun düzelmemesi halinde sağlık sisteminin tıkanabileceğini belirterek, Covid-19 dışındaki acil hastaların da bundan olumsuz etkileneceklerini ifade etmişti. Weber-Carstens ayrıca bazı bölgelerdeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde sadece yüzde 10'luk boş kapasite kaldığını aktarmıştı.

Yeni vaka sayılarındaki artış ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısının doluluk oranı nedeniyle zamanın daraldığını ve "her günün büyük önem taşıdığını" belirten Merkel, "Virüs yarım yamalak uygulamaları affetmiyor. Bu virüsün anladığı sadece bir lisan var, o da kararlılığın dili" dedi.

FEDERAL HÜKÜMET EYALETLERİN YETKİSİNİ KISITLIYOR

Federal hükümetin hazırladığı yasa tasarısı, yedi günlük insidansın 100'ün üstüne çıkması halinde, ülkenin tamamında geçerli olan düzenlemelerin uygulanmasını öngörüyor. Buna göre eyalet ilçelerinde yedi günlük insidans 100'ü geçtiğinde otomatik olarak gece sokağa çıkma yasağı devreye girecek. İnsidans sayısının 200'ü aşması halinde ise okullar ve çocuk yuvaları da kapanacak.

Federal Meclis'in, konuyla ilgili yapılacak ikinci ve üçüncü oturumların ardından önümüzdeki hafta çarşamba günü tasarıyı oylaması bekleniyor.

Yasanın daha sonra vakit kaybı olmadan Eyalet Temsilciler Meclisinde görüşülmesi ve en kısa zamanda burada da kabul edilerek yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesi halinde federal hükümet, koronavirüs salgınının başından bu yana ilk kez, salgnla mücadele konusunda eyaletlerin yetkilerinden bazılarını kısıtlayarak kendi üzerine alacak. Ancak siyasi çevreler, tartışma yaratan bu duruma ve geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamasına karşı, Anayasa Mahkemesine çok sayıda dava açılabileceği öngörüsünde bulunuyor.

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Almanya

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