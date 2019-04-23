Merkel, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Zelenskiy'i kutladı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi olmayan sonuçlara göre Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimini kazanan komedyen Vladimir Zelenskiy'i tebrik etti.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel'in bugün Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Başbakan Merkel'in seçimlerdeki başarısından dolayı Zelenskiy'i kutladığını aktaran Demmer, Ukrayna'daki demokratik seçimlerin sonucunun Zelenskiy'e "güçlü bir görev" verdiğini vurguladı.

Zelenskiy'in görüşmede, Almanya'nın ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Demmer, Zelenskiy'in ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümüne ilişkin Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya'nın dahil olduğu Normandiya Formatı kapsamında ilerleme sağlanmasına "çok ilgi gösterdiğini" belirtti.

Merkel'in de Alman hükümetinin, "reform yolunda, egemenlik ve toprak bütünlüğü" konularında gelecekte de etkin şekilde Ukrayna'nın yanında duracağını vurguladığını aktaran Demmer, "Şansölye, Vladimir Zelenskiy'i Almanya'ya davet etti." ifadesini kullandı.

Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna'da hafta sonunda yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 73,22'sini aldığı açıklanmıştı. Rakibi mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise oyların yüzde 24,45'ini almıştı.

