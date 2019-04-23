HABER

Merkel, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Zelenskiy'i kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 22:23 | Son Güncelleme

Merkel, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Zelenskiy'i kutladı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi olmayan sonuçlara göre Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimini kazanan komedyen Vladimir Zelenskiy'i tebrik etti.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel'in bugün Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Başbakan Merkel'in seçimlerdeki başarısından dolayı Zelenskiy'i kutladığını aktaran Demmer, Ukrayna'daki demokratik seçimlerin sonucunun Zelenskiy'e "güçlü bir görev" verdiğini vurguladı.

Zelenskiy'in görüşmede, Almanya'nın ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Demmer, Zelenskiy'in ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümüne ilişkin Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya'nın dahil olduğu Normandiya Formatı kapsamında ilerleme sağlanmasına "çok ilgi gösterdiğini" belirtti.

Merkel'in de Alman hükümetinin, "reform yolunda, egemenlik ve toprak bütünlüğü" konularında gelecekte de etkin şekilde Ukrayna'nın yanında duracağını vurguladığını aktaran Demmer, "Şansölye, Vladimir Zelenskiy'i Almanya'ya davet etti." ifadesini kullandı.

Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna'da hafta sonunda yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 73,22'sini aldığı açıklanmıştı. Rakibi mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise oyların yüzde 24,45'ini almıştı.

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...
Kılıçdaroğlu, saldırı ile ilgili şikayette bulundu (4)Kılıçdaroğlu, saldırı ile ilgili şikayette bulundu (4)
Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi!Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela Merkel telefon görüşmesi Vladimir Zelenskiy

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

YSK'nın ara kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

YSK'nın ara kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması

Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

O kürsüye çıkınca... Erdoğan oturumdan ayrıldı

O kürsüye çıkınca... Erdoğan oturumdan ayrıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi

Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi!

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız, adli soruşturma devam ediyor

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.