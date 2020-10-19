HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Merkel: Uyum Covid-19'dan zarar görüyor

Merkel: Uyum Covid-19'dan zarar görüyor

19.10.2020 19:15 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel 12'nci Uyum Zirvesi'nde pandeminin uyum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Merkel: Uyum Covid-19'dan zarar görüyor

Merkel, birçok göçmen kökenlinin pandeminin darbe vurduğu branşlarda çalıştığını vurguladı.Almanya'da bu yıl video-konferans yöntemiyle düzenlenen 12'nci Uyum Zirvesi'nde konuşan Başbakan Angela Merkel, koronavirüs pandemisinin uyuma olumsuz etkileri olduğunu dile getirdi. Pandemi kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle ülkeye gelen göçmenlerin Almanya’ya uyum sağlamasının zorlaştığına dikkat çeken Merkel, dil kursları ve danışma hizmetleri gibi faaliyetlerin olağan şekilde yapılamamasının süreci sekteye uğrattığını ifade etti. Başbakan, ekonomik daralmanın da daha çok göçmenlerin istihdam edildiği branşları etkilediğini belirterek, birçok kişinin işini kaybetme korkusu taşıdığını söyledi.
Merkel, "Daha yapılacak çok ama çok şey var" diyerek, özellikle gençlerin pandeminin kaybedenleri olmaması ve birliğin bozulmaması gerektiğini ifade etti.

Alman Hükümeti'nin Uyum Görevlisi Annette Widmann-Mauz da, korona pandemisinin göçmenler ve mülteciler için ekonomik açıdan daha zorlu bir sınav olduğunu dile getirdi. Widmann-Mauz, "Çoğunlukla pandeminin ekonomik sonuçlarının özellikle hissedildiği perakende, lojistik alanlarında ya da otel ya da restoran işletmelerinde çalışıyorlar. Bunun yanı sıra uyum için önem teşkil eden çoğu program, pandemi nedeniyle ya çok kısıtlı olarak gerçekleştiriliyor ya da hiç gerçekleştirilemiyor" dedi.

"Dijital hamle"

Widmann-Mauz, uyum sürecinin koronaya rağmen kesintiye uğramaması gerektiğini söyleyerek, Ulusal Uyum Planı'na da dahil edilen "dijital hamleden" bahsetti. Dijital hamle, özellikle kariyerinin başında olan kadınların iş piyasasına daha kolay dahil olabilmeleri için gereken dijital eğitim kurslarını, dil desteğini ve sosyal ağ desteği yaratmak için danışmanlık birimlerini kapsıyor. Bu program ayrıca bireysel uyum süreçlerinin yönetimine verilen dijital desteği de içeriyor.

2006'dan bu yana düzenlenen Uyum Zirvesi'nde bu sene göçmenlerin ülkeye uyum sağlamasındaki ilk süreçler ele alındı. Zirveye 120 dolayında dernek, eyalet, sivil toplum örgütü ve göçmen derneği temsilcileri katıldı.

AFP,KNA / BÖ,ET
©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Ermenistan'dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler!Ermenistan'dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler!
iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar?iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
Antalya'da kahreden olay!
Antalya'da kahreden olay!
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
Sevgilisinin kucağında... Dalga konusu olunca...
Sevgilisinin kucağında... Dalga konusu olunca...
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Diğer Haberler
Azerbaycan'dan Ermenistan’a ağır darbe: 500 bin dolarlık mühimmatı ele geçirdi
Azerbaycan'dan Ermenistan’a ağır darbe
İngiliz medyası belgeledi: BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı
İngiliz medyası belgeledi! Ülkenin gündemine oturdu
KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar, mazbata öncesi babasının elini öpmeye gitti
Tatar, mazbata öncesi babasının elini öpmeye gitti
Ermenistan'dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler!
Ermenistan'dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler!
Trump seçimleri kazanması için kilise ayininde kutsandı
Trump, seçimleri kazanması için kilise ayininde kutsandı
Çin'de vahşi yaşam parkı çalışanı, ayıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti
Ayıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.