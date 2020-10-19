Merkel: Uyum Covid-19'dan zarar görüyor

Merkel, birçok göçmen kökenlinin pandeminin darbe vurduğu branşlarda çalıştığını vurguladı.Almanya'da bu yıl video-konferans yöntemiyle düzenlenen 12'nci Uyum Zirvesi'nde konuşan Başbakan Angela Merkel, koronavirüs pandemisinin uyuma olumsuz etkileri olduğunu dile getirdi. Pandemi kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle ülkeye gelen göçmenlerin Almanya’ya uyum sağlamasının zorlaştığına dikkat çeken Merkel, dil kursları ve danışma hizmetleri gibi faaliyetlerin olağan şekilde yapılamamasının süreci sekteye uğrattığını ifade etti. Başbakan, ekonomik daralmanın da daha çok göçmenlerin istihdam edildiği branşları etkilediğini belirterek, birçok kişinin işini kaybetme korkusu taşıdığını söyledi.

Merkel, "Daha yapılacak çok ama çok şey var" diyerek, özellikle gençlerin pandeminin kaybedenleri olmaması ve birliğin bozulmaması gerektiğini ifade etti.

Alman Hükümeti'nin Uyum Görevlisi Annette Widmann-Mauz da, korona pandemisinin göçmenler ve mülteciler için ekonomik açıdan daha zorlu bir sınav olduğunu dile getirdi. Widmann-Mauz, "Çoğunlukla pandeminin ekonomik sonuçlarının özellikle hissedildiği perakende, lojistik alanlarında ya da otel ya da restoran işletmelerinde çalışıyorlar. Bunun yanı sıra uyum için önem teşkil eden çoğu program, pandemi nedeniyle ya çok kısıtlı olarak gerçekleştiriliyor ya da hiç gerçekleştirilemiyor" dedi.