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Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi, Libya'yı ve ikili ilişkileri görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 18:16 | Son Güncelleme

Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi, Libya'yı ve ikili ilişkileri görüştü

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Libya'yı ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Şansölye Merkel'in, Şi ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Seibert, iki liderin Almaya ve Çin arasında siyasi ve ekonomik ilişkiler ve uluslararası ticari konularını ele aldığını ifade etti.

Merkel ve Şi’nin 19 Ocak’ta Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı’nın sonuçlarının uygulanmasını görüştüğünü vurgulayan Seibert, "Devlet Başkanı Şi destek vermeye devam edeceğini taahhüt etti." diye konuştu.

Sözcü Seibert, görüşmede ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasındaki ilişkilerin ve özellikle de Almanya’nın bu yılın ikinci döneminde üstleneceği AB dönem başkanlığında eylül ayında yapılacak AB-Çin Zirvesinin ele alındığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Merkel Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

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