Merkel ve Erdoğan Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefonda görüştüğünğ ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığını açıkladı.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını belirterek, "yok sayma" girişimlerine karşı Türkiye’nin haklarını korumaya devam edeceklerini ifade etti.

Almanya'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

