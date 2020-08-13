HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Merkel ve Erdoğan Telefonda Görüştü

Merkel ve Erdoğan Telefonda Görüştü

13.08.2020 21:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi

Merkel ve Erdoğan Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefonda görüştüğünğ ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığını açıkladı.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını belirterek, "yok sayma" girişimlerine karşı Türkiye’nin haklarını korumaya devam edeceklerini ifade etti.

Almanya'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Antalya'da korkutan yangınAntalya'da korkutan yangın
Lozan Antlaşması 97 yaşında! Lozan Antlaşması önemi nedir?Lozan Antlaşması 97 yaşında! Lozan Antlaşması önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!
Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!
En çok vaka olan 5 ilden biri! Yeni yasak kararları
En çok vaka olan 5 ilden biri! Yeni yasak kararları
İşte Süper Lig'in yeni Muriqi'i
İşte Süper Lig'in yeni Muriqi'i
Bakan Soylu Erdoğan'ın sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu Erdoğan'ın sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı

İlginizi Çekebilir

Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak
Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak
Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı
Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı
İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması
İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

Diğer Haberler

Bakan Koca böyle sitem etti: Covid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var
Bakan Koca böyle sitem etti: Covid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var
Kocaeli'de bankadan çıkan kadını yerde sürükleyerek çantasını gasbettiler
Talihsiz kadını yerde sürüklediler! Kapkaç dehşeti
Kırmızı reçeteli ilaç verilmeyince intihara kalkıştı
Kırmızı reçeteli ilaç verilmeyince intihara kalkıştı
Antalya'da korkutan yangın! Fabrikadan dumanlar yükseldi
Antalya'da korkutan yangın
Hatay'da göç yolundaki leylekleri vurdular
Göç yolundaki leylekleri vurdular
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Oruç Reis açıklaması!
MSB'den flaş Oruç Reis açıklaması!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.