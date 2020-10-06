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Merkel ve Erdoğan video konferans ile görüştü

06.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede güncel konular ele alındı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, "AB Liderler Zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu" belirtti.

"Türkiye’nin iyi niyetli tutumuna rağmen AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin baskı ve şantajlarına boyun eğdiğini" ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa’nın büyük çıkarlarının birkaç Birlik üyesinin küçük çıkarlarına feda edilmemesi gerektiğini dile getirdi."

"Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına ilişkin sorunun kalıcı bir şekilde çözümü için BM kararlarının uygulanması ve uluslararası hukukun gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini" belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya’da sahada sağlanan sükunet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini" söyledi.

Görüşmenin içeriğine dair Alman yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

DW/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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