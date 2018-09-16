Merkel ve Kurz AB'nin dış sınırlarını korumayı istiyor

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunmasıyla ilgilenilmesi gerektiğini söyledi.

Merkel, başkent Berlin'de AB dönem başkanlığını yürüten Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Avusturya'nın Salzburg kentinde çarşamba ve perşembe günü gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin düzenleneceğini ve bugün Avusturyalı mevkidaşıyla orada ele alınacak konuları görüşeceğini ifade eden Merkel, zirvede göçün en önemli konu olacağını belirtti.

"Dış sınırların korunması konusuyla ilgilenmemiz lazım." diyen Merkel, bu konuda AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada geniş çaplı öneriler sunduğunu ve bunları memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Zirvede, mültecilerin yoğunlukla AB'ye geldiği Afrika ülkeleriyle işbirliği üzerinde de konuşulacağını belirten Merkel, Afrika politikası konusunda AB'de iş paylaşımı yapılmasını istedi.

Avusturya Başbakanı Kurz da zirvede İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) ve göç konusunun ağırlıklı olarak ele alınacağını ifade etti.