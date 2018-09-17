HABER

Merkel ve Kurz Frontex'in yetkilerinin genişletilmesini istiyor

17.09.2018 12:09 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz AB Sınır Koruma Ajansı Frontex’in yetkilerinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Merkel ve Kurz Frontex'in yetkilerinin genişletilmesini istiyor

AB'nin dönem başkanlığını yapan Avusturya'nın Başbakanı Sebastian Kurz Berlin’de Başbakan Angela Merkel'le bir araya geldi. Başbakanlık'ta yapılan görüşme öncesinde açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Frontex'in 2020 yılında hem personel sayısının, hem de yetkilerinin artırılması önerisini desteklediklerini belirtti. Kurz Frontex'in sığınmacı ve göçmenleri taşıyan tekneler gelmeden önce çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de geçen hafta yaptığı açıklamaları yineleyerek Frontex'in yetkilerinin genişletilmesini istedi. Başbakan bunun olabilmesi için AB ülkelerinin Schengen sınırında ulusal yetkilerinden vazgeçmesi gerektiğini de ifade etti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban buna karşı çıkıyor.

Juncker ne önermişti?

AB Komisyonu Başkanı Juncker geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Frontex'in hem personel sayısı hem de yetkilerinin artırılmasını, transit ülkelerle yapılacak iş birliği sayesinde sığınmacıların teknelerle gelmesi öncesinde önlemler alınabileceğini, böylece insanların hayatının da tehlikeye atılmamış olacağını belirtmişti. Juncker'in planlarına göre Frontex'in personel sayısı 2020 yılına dek 10 bine çıkarılacak. Bunun yanı sıra Frontex AB üyesi ülkeleri sınır dışı işlemlerini hızlı biçimde yapabilmeleri konusunda da destekleyecek.

AB ülkeleri 19 Eylül Çarşamba günü Salzburg’da iki günlük zirve için bir araya gelerek sığınmacılar ve göç konusunu masaya yatıracak. Zirvede bu konunun yanı sıra Brexit'le ilgili gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

AFP, rtr / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER'Demet doğru olanı yaptı''Demet doğru olanı yaptı'
Bu işin sırrı ne? Japonya'da yaş ortalaması çok yükseldiBu işin sırrı ne? Japonya'da yaş ortalaması çok yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

Savaştan kaçtı, İstanbul'a sığındı: Kuran okursam düzelirim sandım

Savaştan kaçtı, İstanbul'a sığındı: Kuran okursam düzelirim sandım

Yalnızlıktan aldığı seks robotu başına bela oldu!

Yalnızlıktan aldığı seks robotu başına bela oldu!

Bu işin sırrı ne? Japonya'da yaş ortalaması çok yükseldi

Bu işin sırrı ne? Japonya'da yaş ortalaması çok yükseldi

Almanya'dan kritik Erdoğan açıklaması

Almanya'dan kritik Erdoğan açıklaması

Bu çift ne yapıyor? Google kamerasına takılan bir garip görüntü

Bu çift ne yapıyor? Google kamerasına takılan bir garip görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.