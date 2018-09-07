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Merkel ve Macron’dan göç konusunda işbirliği mesajı

07.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron göç politikası konusunda işbirliğini sürdürecekleri mesajını verdi.

Merkel ve Macron’dan göç konusunda işbirliği mesajı

Macron, göçten “korku değil fırsat yaratmak” istediklerini vurguladı.Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göç ve mültecilere yönelik politikalar konusunda işbirliğini sürdürecekleri mesajını verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün Fransa'nın Marsilya kentinde Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti. İki liderin görüşmesi, 20 Eylül'de Avusturya'nın Salzburg kentinde yapılacak ve göç konusunun ele alınacağı Avrupa Birliği (AB) zirvesine hazırlık niteliği taşıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Merkel ile görüşmesi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göç politikası konusunda Merkel'e destek verdi. Macron, göçe işaret ederek “bundan korku değil fırsat yaratmak istiyoruz” dedi. Macron'un sözleri, Merkel'in izlediği mülteci siyasetini eleştiren koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in açıklamalarına tepki olarak değerlendirildi. Seehofer, "göç Almanya’daki bütün sorunların anasıdır” demişti.

Başbakan Merkel de, iki ülkenin göç sorununun çözümünde birlikte ilerleme sağlamak istediğini belirtti. Almanya ve Fransa’nın bu konuda benzer bir tutuma sahip olduğunu dile getiren Merkel, "Avrupa’nın da bu sorunun çözümünde kendini göstermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Macron'dan "geleceği hazırlamak için" birlikte çalışma mesajı

İki lider, Almanya ve Fransa'nın AB içindeki diğer sorunların çözümünde de işbirliğini sürdürecekleri mesajnı verdi. Görüşmede Brexit, ortak savunma, ortak dış politika, Euro Bölgesi'nin geliştirilmesi gibi konuları ele alacaklarını söyleyen Macron, Fransa ve Almanya'nın "geleceği hazırlamak için” birlikte çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Başbakan Merkel de "kendi ayakları üzerinde duran bir Avrupa, sorunlarını kendi kendine çözen bir Avrupa” için Fransa ile işbirliğini sürdürecekleri yönünde "iyimser” olduğunu söyledi.

Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine atıfta bulunan Merkel, "O zamana kadar bazı şeyleri başarmak istiyoruz” dedi. Merkel, Avrupa Ekonomik Parasal Birliği'nin geliştirilmesinin ve Euro Bölgesi'nin güçlendirilmesinin başarmak istedikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

AFP,dpa/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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