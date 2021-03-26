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Merkel ve Macron’dan kritik Türkiye mesajları

26.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macron, derin fikir ayrılıklarına rağmen Türkiye ile diyalogu savunan Merkel’a destek çıktı, aynı zamanda Ankara’ya "sözler eyleme dönüşmeli" mesajını verdi.

Merkel ve Macron’dan kritik Türkiye mesajları

Biden’ın ise AB’ye Türkiye endişelerini aktardığı bildirildi.Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile diyaloğa fırsat verilmesi kararının çıktığı AB Zirvesi sonrasında kritik açıklamalarda bulundular.

Merkel, Türkiye ile "derin fikir ayrılıklarına" rağmen diyalogun sürdürülmesinin önem taşıdığına işaret etti, Türkiye'de tüm düzeyde temaslara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Türk hükümeti ile Mülteci Mutabakatı kapsamındaki işbirliğinin yararlı olduğunu savunan Merkel, "Yasadışı göçü azalttı. İnsan kaçakçılarının faaliyetini zorlaştırdı. Ve her şeyden önce de birçok sığınmacıya yardımcı oldu" diye konuştu.

Mutabakatın bir parçası olan Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusuna da değinen Merkel, Avrupa Birliği'nin iki aşamalı bir yaklaşım izleyeceğini söyledi. İlişkileri geliştirmek için çabaların sürdürüleceğini söyleyen Merkel "Doğu Akdeniz'deki yumuşamanın nasıl bir gelişim gösterdiğine bakılacağını" ve Haziran ayındaki zirvede buna göre kararlar alınacağını belirtti.

"Sözler eyleme dönüşmeli"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu savundu.

"Türkiye ile açık sözlü ve gerçekçi bir diyaloğu yeniden başlatmak ezlemdir” açıklamasını yapan Macron, "Ankara'nın olumlu ilerlemeler kaydettiğini müşahede ettik. Sözler bundan böyle eyleme dönüşmeli. Bir sonraki aşama: Haziran ayındaki AB Konseyi" görüşünü açıkladı.

Biden AB liderlerine Türkiye endişesini aktardı

Bu arada AB liderlerinin zirve sırasında ağırladıkları ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye'yi de ele aldıkları bildirildi.

Bloomberg haber ajansının haberine göre Biden, Avrupalı liderlerle video konferansı aracılığıyla yaptığı görüşmede, "Türkiye demokrasisinde yaşanan gerileme" ve "Ankara'nın Rusya ile hiç olmadığı kadar yakın olan ilişkisi" hakkındaki endişelerini aktardı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in, AB liderlerinin Biden ile görüşmesi sonrasında Başbakan Merkel adına Twitter'da yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

"ABD Başkanı Joe Biden ile Transatlantik gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunduk" denilen açıklamada, bu gündem maddeleri "İklim, ticaret, Rusya, Çin ve Türkiye ile ilişkiler” olarak sıralandı.

DW, Reuters/ EC, DA, HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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