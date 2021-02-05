Merkel ve Macron'dan Rusya'ya Kınama

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın, muhalif lider Alexei Navalny yanlısı gösterilere destek verdiğini iddia ettiği Polonya, Almanya ve İsveç büyükelçilerini sınır dışı etmesi kararını kınadı. Merkel, Almanya olarak Rusya'nın bu adımına karşı "misilleme" hakkını saklı tuttuklarını açıkladı.

Merkel ve Macron, savunma ve dışişleri bakanlarının da katılımıyla, Fransa-Almanya Güvenlik Konseyi toplantısında, video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantının ardından yine internet üzerinden basın açıklaması yapan iki lider, ABD Başkanı Joe Biden'ın diplomasi hedeflerini açıklamasının ardından, Çin, Rusya, Afrika, Ortadoğu ve enerji gibi pek çok önemli uluslararası dosya üzerinde, AB'nin oluşturacağı politikaları görüştü.

Merkel ve Macron, zehirlendiği tespit edilince Almanya'da tedavi edilen ve ülkesine döndükten sonra tutuklanan muhalif lider Alexei Navalny ve onu destekleyenlerin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Almanya Başbakanı Merkel, 3 büyükelçinin sınır dışı edilmesi kararının "haksız ve makul bir gerekçesinin olmadığını" belirterek, "Berlin, Rusya'ya karşı bireysel önlemler de dahil olmak üzere misilleme hakkını saklı tutyor" dedi.