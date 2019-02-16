Merkel ve Pence'ten Karşılıklı Sert Açıklamalar

55’inci Münih Güvenlik Konferansı’nın ikinci gününe Başbakan Angela Merkel’le ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki söz düellosu damga vurdu. Konferans kapsamında katıldığı bir panelde konuşan Merkel, İran’la nükleer anlaşmanın iptali ve Suriye’den çekilme kararı nedeniyle Amerikan yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
Nükleer anlaşmasının devam etmesinden yana olduğunu belirten Merkel, anlaşmanın İran rejimine çeşitli alanlarda baskı yapabilmek için önemli bir araç olduğunu söyledi.
Başbakan Merkel, ABD’nin Suriye’den çekilme kararınının da doğru olmadığını savunarak, hemen ve hızlı bir şekilde geri çekilmenin, Rusya ve İran'ın bölgede daha etkin oyuncular olmasının önünü açacağını söyledi.
Merkel, Rusya’yla olan ilişkiler konusunda da ABD’yle ters düşen açıklamalar yaptı. Berlin’in Moskova’yı partner olarak gördüğünü belirten Merkel, Rusya ile olan bağların kesilmesinin, ülkenin Çin’le daha yakın bir işbirliğine yol açacağını vurgulayarak, "Almanya olarak bölgedeki ticari ilişkilerde yer almak istiyoruz" dedi.
Çin'e Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) kurtarma girişimlerine katılma çağrısında bulunan Merkel’in, Başkan Trump’a yönelik bir diğer eleştirisi ise, AB’den ithal edilecek otomobillere yüzde 25’lik gümrük vergisi oldu. Amerikan yönetiminin Alman otomobillerini tehlike olarak görmesini anlayamadığını belirten Merkel, Alman otomobilleri ile gurur duyduklarını söyledi ve "Almanya tarafından üretilen otomobillerin ABD'nin güvenliği için bir tehdit unsuru olarak görülmesi bizi şaşırtır" ifadesini kullandı. Merkel, konuşması sonrasında dakikalarca ayakta alkışlandı.
Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, Almanya ve diğer AB ülkelerinin ABD’in İran ve Suriye konusundaki politikalarını desteklemesini istedi. Konferansta Merkel'den sonra söz olan Pence, İran'ın terör destekçisi bir devlet olduğunu ve yeni bir Yahudi soykırımı planladığını savunarak, "Avrupalı ortaklarımız yaptırımlarımızı baltalamayı durdurmalı ve bizim yanımızda yer almalı" dedi. ABD Başkanı Pence, Merkel’e İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı yaptı.
Pence'in eleştirileri Türkiye'nin S-400 planlarını da hedef aldı
"Bugün ABD hiç olmadığı kadar güçlüdür ve dünya sahnesinde yeniden lider konumundadır" diye konuşan Pence, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri satın alma planına da tepki gösterdi. Türkiye’nin ismini kullanmadan "Bazı NATO müttefikleri rakiplerimizden silah almalarına sessiz kalamayacağımızı açık bir biçimde ifade ettik" diyen Pence,
Almanya’nın Kuzey Akım 2 projesi kapsamında Rusya’dan gaz alacak olmasına da atıfta bulunarak, "Müttefiklerimiz giderek Doğu'ya bağımlı hale geldiği sürece Batı'nın güvenliğini garanti altına alamayız" diye konuştu.
Pence’ten sonra söz alan ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, "Batılı müttefiklerimize sesleniyorum. Lütfen şu andaki Amerikan yönetimi nedeniyle transatlantik ilişkileri tümden dondurmayın" dedi. Trump döneminin sona ereceğini söyleyen Biden, son iki yılda ABD ve Batılı müttefikleri arasında bir güven sorunu oluştuğunu ve bunun tamir edilmesi gerektiğini vurguladı. Biden, Barack Obama döneminde Başkan Yardımcısı olarak görev almıştı.
Dünyanın en önemli siyasi platformlarından Münih Güvenlik Konferansı yarın sona erecek. Konferansın son gününde Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Türkiye’nin dış politika çizgileri ve özellikle Suriye politikaları konusunda bir konuşma yapması bekleniyor.
Ayrıca konferans boyunca çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.
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