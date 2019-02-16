Merkel ve Pence'ten Karşılıklı Sert Açıklamalar

55’inci Münih Güvenlik Konferansı’nın ikinci gününe Başbakan Angela Merkel’le ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki söz düellosu damga vurdu. Konferans kapsamında katıldığı bir panelde konuşan Merkel, İran’la nükleer anlaşmanın iptali ve Suriye’den çekilme kararı nedeniyle Amerikan yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Nükleer anlaşmasının devam etmesinden yana olduğunu belirten Merkel, anlaşmanın İran rejimine çeşitli alanlarda baskı yapabilmek için önemli bir araç olduğunu söyledi. Başbakan Merkel, ABD’nin Suriye’den çekilme kararınının da doğru olmadığını savunarak, hemen ve hızlı bir şekilde geri çekilmenin, Rusya ve İran'ın bölgede daha etkin oyuncular olmasının önünü açacağını söyledi. Merkel, Rusya’yla olan ilişkiler konusunda da ABD’yle ters düşen açıklamalar yaptı. Berlin’in Moskova’yı partner olarak gördüğünü belirten Merkel, Rusya ile olan bağların kesilmesinin, ülkenin Çin’le daha yakın bir işbirliğine yol açacağını vurgulayarak, "Almanya olarak bölgedeki ticari ilişkilerde yer almak istiyoruz" dedi.

Çin'e Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) kurtarma girişimlerine katılma çağrısında bulunan Merkel’in, Başkan Trump’a yönelik bir diğer eleştirisi ise, AB’den ithal edilecek otomobillere yüzde 25’lik gümrük vergisi oldu. Amerikan yönetiminin Alman otomobillerini tehlike olarak görmesini anlayamadığını belirten Merkel, Alman otomobilleri ile gurur duyduklarını söyledi ve "Almanya tarafından üretilen otomobillerin ABD'nin güvenliği için bir tehdit unsuru olarak görülmesi bizi şaşırtır" ifadesini kullandı. Merkel, konuşması sonrasında dakikalarca ayakta alkışlandı. Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, Almanya ve diğer AB ülkelerinin ABD’in İran ve Suriye konusundaki politikalarını desteklemesini istedi. Konferansta Merkel'den sonra söz olan Pence, İran'ın terör destekçisi bir devlet olduğunu ve yeni bir Yahudi soykırımı planladığını savunarak, "Avrupalı ortaklarımız yaptırımlarımızı baltalamayı durdurmalı ve bizim yanımızda yer almalı" dedi. ABD Başkanı Pence, Merkel’e İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı yaptı.