Merkel ve Putin Arasında Kritik Zirve

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün akşam Berlin’in kuzeyindeki Meseberg Sarayı’nda bir araya geliyor. Federal hükümetin uluslararası konuklarını ağırladığı sarayda heyetler arasında yapılacak görüşmenin dışında iki lider baş başa da bir görüşme gerçekleştirecek. Rusya liderinin Almanya’ya uçmadan önce Avusturya’da Graz kentinde ülkenin Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın düğününe katılacağı açıklandı. Putin’in Merkel’le buluşacağı haberi dört gün önce açıklanmış ve Berlin’de ‘sürpriz’ olarak tanımlanmıştı. Mayıs ayında Rusya’da Soçi’de bir araya gelen Merkel ve Putin’in yoğun bir gündemi olacak. Merkel’in sözcüsü Seibert, iki liderin Baltık Denizi'ndeki ikinci doğalgaz nakil boru hattı Kuzey Akım projesinin durumu, Ukrayna’daki gelişmeler ve Suriye'deki savaş gibi konuları ele alacaklarını duyurmuştu. Merkel ise dün yaptığı bir açıklamada, Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderleri arasında İstanbul'da yapılması planlanan zirvenin Putin'le yapacakları görüşmede gündeme geleceğini ifade etti.

Dörtlü zirvenin amaca uygun olabileceğini kaydeden Merkel, "Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa formatındaki bir görüşme, anlamlı olabilir. Bunun için iyi hazırlık yapılmalı ve bundan dolayı da net bir tarih yok." diye konuştu. Merkel, söz konusu zirve öncesinde dört ülkeninin konuyla ilgili danışmanlarının bir araya gelmesini öneredi ve zirve tarihinin ise bu istişareler sonrasında saptanmasını teklif etti. Merkel’in bu sözleri sonrasında, Ankara tarafından 7 Eylül’de İstanbul’da yapılacağı açıklanan zirvenin tarihinin daha netleşmediği şeklinde yorumlandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un geçen pazartesi Ankara’ya yaptığı ziyaret kapsamında, tarih verilmeden Fransa ve Almanya’nın katılımıyla yapılacak Suriye zirvesine hazırlıkların sürdüğü açıklanmıştı. Siyasi uzmanlar Suriye konusunda Almanya ile Rusya arasında görüş birliği sağlanması ihtimalini az olarak niteliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ı destekleyen ve ülkeye silah gönderen Putin, Mayıs ayında Soçi’de Merkel’le görüştükten sonra Suriye krizinin siyasi yolla çözülmesi konusunda da mutabık kaldıklarını açıklamakla yetinmişti.

Bugün Meseberg’deki buluşmada, Suriye ordusunun ülkedeki muhaliflerin son kalelerinden Türkiye sınırındaki İdlib'de yönelik operasyonunun sona erdirilmesi ve genel anlamda ateşkesin nihai şekline kavuşturulması gibi konuların masaya geleceği tahmin ediliyor. Bu arada Türkiye ve ABD arasındaki gerkinlikle, son günlere damgasını vuran kur krizinin de Merkel ve Putin görüşmesinde konu olacağı tahmin ediliyor. Gerçi Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmede Türkiye’ye maddi yardım konusunun ele alınıp alınmayacağı sorusuna “Bu konunun ele alınacağını düşünmüyorum. Bunun Türkiye’yle görüşülmesi gerek, Türkiye olmadan nasıl konuşulabilir ki?” yanıtını verdi ve “Bu konunun görüşmedeki ana gündem olacağını düşünmüyorum” şeklinde görüş belirtti. Ancak Merkel’in son bir hafta içinde Türkiye’ye destek anlamında yorumlanan açıklamalarından sonra, bu konudaki gelişmelerin ele alınacağından da yola çıkılıyor. Merkel hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüşmüş ve çeşitli ortamlarda Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasına karşı uyarıda bulunmuştu.