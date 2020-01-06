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  4. Merkel ve Putin, Orta Doğu’yu görüştü

Merkel ve Putin, Orta Doğu’yu görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.Kremlin Sarayı, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.
Kremlin Sarayı, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. İki lider, telefon görüşmesinde Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri ele aldı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Merkel’in, Rus lider Putin daveti üzerine gelişmeleri ele almak için 11 Ocak’ta Rusya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi. İki liderin görüşmede Suriye, Libya ve Ukrayna’daki gelişmeleri ele alacağı da bildirildi.

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