HABER

Merkel ve Putin, Ukrayna, Suriye ve Libya'yı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 19:43 | Son Güncelleme

Merkel ve Putin, Ukrayna, Suriye ve Libya'yı görüştü

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna, Suriye ve Libya'daki son durumu görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtti.

Görüşmenin merkezinde Normandiya Formatı'nda yakın zamanda yapılacak zirvenin hazırlıklarının yer aldığını ifade eden Seibert, görüşmede ayrıca Suriye ve Libya'daki durum ile Ukrayna üzerinden gaz geçişinin devam etmesine ilişkin yapılan müzakerelerin ele alındığını aktardı.

Normandiya Formatı, Ukrayna krizinin çözümü için Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna tarafından kurulmuştu. Bu formatta bu ülkelerin liderlerinin katılacağı zirvenin ne zaman yapılacağına ilişkin tarih ise henüz açıklanmadı.

PARTNERZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyinZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyin
Derviş Eroğlu: Kıbrıs’ta tek kalıcı çözüm ayrı bir devlet kurulmasıDerviş Eroğlu: Kıbrıs’ta tek kalıcı çözüm ayrı bir devlet kurulması
Samsun'da hırsızlık şüphelisi 4 kadından 2'si tutuklandıSamsun'da hırsızlık şüphelisi 4 kadından 2'si tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela Merkel Libya Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin Suriye Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 yaşındaki çocuğu darp etti! Nedeni şaşkına çevirdi

9 yaşındaki çocuğu darp etti! Nedeni şaşkına çevirdi

Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Hulusi Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

'Teröristler çekilmezse harekat devam eder'

9 yaşındaki küçük çocuk dehşeti yaşadı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı

MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.