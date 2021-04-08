Merkel ve Putin Ukrayna’nın Doğusundaki Krizi Görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Ukrayna’nın doğusundaki bölgede Rusya’nın son dönemde arttırdığı askeri varlığını azaltmasını istedi.

Alman hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel görüşmede, cezaevinde bulunan ve sağlığının giderek kötüleştiği haberleri gelen Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin durumunu da gündeme getirdi.

Açıklamada, “Görüşme, diğer bazı konuların yanında, Doğu Ukrayna çevresindeki Rus askeri varlığının güçlendirilmesi hakkındaydı. Başbakan, gerilimi dindirmek için, yapılan bu askeri yığınağın gevşetilmesini talep etti” ifadesi kullanıldı.

Kremlin’den yapılan açıklamadaysa, Putin’in de Merkel’le telefon görüşmesi sırasında, Kiev’i doğu Ukrayna’da kışkırtıcı tavırlar sergilemekle suçladığı ve bunun bölgedeki durumu alevlendirdiğini söylediği belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede iki taraf da doğu Ukrayna’daki duruma ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Görüşmede Libya ve Suriye konularının da gündeme geldiği bilgisi verildi.