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Merkel ve Putin Ukrayna’nın Doğusundaki Krizi Görüştü

08.04.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkel, Putin’den Ukrayna’nın doğusundaki bölgede Rusya’nın son dönemde arttırdığı askeri varlığını azaltmasını istedi

Merkel ve Putin Ukrayna’nın Doğusundaki Krizi Görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Ukrayna’nın doğusundaki bölgede Rusya’nın son dönemde arttırdığı askeri varlığını azaltmasını istedi.

Alman hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel görüşmede, cezaevinde bulunan ve sağlığının giderek kötüleştiği haberleri gelen Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin durumunu da gündeme getirdi.

Açıklamada, “Görüşme, diğer bazı konuların yanında, Doğu Ukrayna çevresindeki Rus askeri varlığının güçlendirilmesi hakkındaydı. Başbakan, gerilimi dindirmek için, yapılan bu askeri yığınağın gevşetilmesini talep etti” ifadesi kullanıldı.

Kremlin’den yapılan açıklamadaysa, Putin’in de Merkel’le telefon görüşmesi sırasında, Kiev’i doğu Ukrayna’da kışkırtıcı tavırlar sergilemekle suçladığı ve bunun bölgedeki durumu alevlendirdiğini söylediği belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede iki taraf da doğu Ukrayna’daki duruma ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Görüşmede Libya ve Suriye konularının da gündeme geldiği bilgisi verildi.

Kremlin yetkilisinden sert uyarı: “Ukrayna için sonun başlangıcı olabilir”

Bu arada Rus haber ajansı TASS’ın bildirdiğine göre, Kremlin’den üst düzey bir yetkili, Rusya’nın belirli koşullar altında doğu Ukrayna’daki vatandaşlarını korumak zorunda kalabileceğini ve büyük bir askeri ihtilafın patlak vermesinin Ukrayna’nın bir ülke olarak sonunun başlangıcını oluşturabileceğini söyledi.

Batılı ülkeler, Ukrayna’nın, doğu sınırında Rus güçlerinin varlığını arttırdığını bildirmesinden sonra itidal çağrısında bulunuyor. Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde hükümet güçleriyle ayrılıkçılar arasındaki temas noktasında şiddet olayları arttı.

TASS’ın haberine göre, Rusya devlet başkanlığı ofisinin üst düzey yetkililerinden Dmitry Kozak, “Askeri operasyonun başlatılmasının, Ukrayna için sonunun başlangıcı anlamına geleceği değerlendirmesine katılıyorum” dedi.

Kozak’a, Rusya’nın doğu Ukrayna’daki vatandaşlarını koruyup korumayacağı soruldu.

Soruyu yanıtlarken, Srebrenitza katliamına atıfta bulunan Kozak, “Bu, yangının boyutuna bağlı. Devlet başkanımızın dediği gibi eğer bir Srebrenitza olursa o zaman vatandaşlarımızı savunmak için müdahale etmek zorunda kalabiliriz” diye konuştu.

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