Merkel ve Putin'in gündemi yoğun

Başbakan Angela Merkel ile yapacağı görüşmenin gündeminde Ukrayna meselesi, Suriye'deki iç savaş ve doğal gaz projeleri olacak.Almanya Başbakanı Angela Merkel Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mayıs ayındaki Soçi buluşmasının ardından üç ay içinde ikinci kez yeniden bir araya geliyor. Merkel–Putin zirvesinin gündeminde Suriye'deki savaş, Ukrayna krizi ve Baltık Denizi'ndeki ikinci doğalgaz nakil boru hattı Kuzey Akım projesi yer alıyor. Berlin'deki Bilim ve Siyaset Vakfı uzmanlarından Sabine Fischer Meeseberg'deki zirvede önemli kararlar alınacağını sanmıyor. Deutsche Welle'ye konuşan Doğu Avrupa uzmanı Fischer "Hedefler değişmedi. Rusya, Suriye ve Ukrayna'daki pozisyonunu sağlamlaştırmada ve Kuzey Akım 2'nin tamamlanmasında büyük çıkar görüyor. Rusya bu politikasını sürdürecektir" dedi. Ukrayna meselesi 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda patlak veren anlaşmazlıkta şimdiye kadar en az 10 bin kişi öldü. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi uluslararası alanda büyük tepki uyandırdı. Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları destekleyip, bölgenin önemli kesimini ele geçirmelerine yardımcı olduğunu gösteren somut ipuçları bulunuyor.

Almanya ve Fransa sürekli olarak Ukrayna ordusu ile ayrılıkçılar arasında ateşkes ilan edilmesine çalıştı. Ateşkesin Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından denetlenmesi şeklindeki önerinin nasıl gerçekleştirilebileceği de bilinmiyor. Putin geçen yıl mavi berelilerin barış gücü olarak değil de bölgedeki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) görevlilerini korumak üzere üslendirilmesini önermişti. Bu öneri uzun uzadıya görüşülmüş ancak kesin sonuç alınamamıştı. Sabine Fischer Rus tarafının konuyu görüşmeye hazır olduğunu ancak uzlaşmaya yanaşmayacağını tahmin ediyor. 2015 yılında Minsk'te imzalanan anlaşmada öngörüldüğü gibi aslında Ukrayna'da ateşkesin yürürlüğe girmiş olması gerekiyordu. Anlaşmaya göre AGİT'e ateşkesi denetleme görevi verilecek ancak AGİT anlaşmazlığa müdahale etmeyecekti. Siyasi danışmanlık kuruluşu Rasmussen Global'de çalışan araştırmacı Olaf Böhnke "Angela Merkel'in öncelikle son zamanlarda Rus ve Ukrayna donanmalarını çarpışmanın eşiğine getiren Donetsk'in güneyindeki gerginliğin azaltılmasına çalıştığını" söyledi.

Suriye kâbusu Merkel ile Putin arasında Suriye konusunda görüş birliği sağlanması ihtimali Ukrayna krizindekinden daha az. Putin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın en sağlam müttefiki sayılıyor. Suriye'deki savaşa askeri müdahalede bulunmayan Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esad'a cephe almasını ise onaylamıştı. Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya'nın devlet ve hükümet başkanlarının 7 Eylül'de İstanbul'da bir araya gelmeleri planlanıyor. Merkel ile Putin arasındaki Meeseberg buluşmasında İstanbul zirvesinin ön hazırlıkları da ele alınacak. Suriye zirvesinin gündemindeki başlıca konu ülkenin kuzeybatısında yer alan İdlib'deki gelişmeler olacak. Rejim kuvvetleri Suriye'deki muhaliflerin son kalelerinden biri olan İdlib'de yeniden büyük bir harekât başlattı. Almanya ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu müttefikleri büyük bir kırım olmasını önlemeye çalışıyorlar. Bunun için Putin'in desteğine ihtiyaçları olacak. Olaf Böhnke, "Merkel'in zaman kazanmaya çalışacağını, Esad'ın İdlib'i yok etmesine yeşil ışık yakmaması için Putin'i ikna etmenin yollarını arayacağını" söyledi.