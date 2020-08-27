Merkel ve Stoltenberg Doğu Akdeniz gerginliğini görüştü

Merkel gerilimi "endişe verici" olarak tanımladı.Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında giderek tırmanan Doğu Akdeniz gerilimini görüşmek üzere Berlin'de bir araya geldi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerine Yunanistan ve AB'nin tepki göstermesi üzerine tırmanan gerginliği "Çok endişe verici" sözleriyle değerlendiren Merkel ve Stoltenberg, Atina ve Ankara'ya itidal çağırısında bulundu.

Almanya'nın sorunu bir çatışmaya evrilmeden çözmek için devreye girdiğini ifade eden Merkel, "NATO müttefikleri arasındaki gerilim bizi çok huzursuz ediyor" dedi.

Türk ve Yunan yetkililerle düzenli olarak irtibat halinde olduğunu kaydeden Stoltenberg konuya ilişkin açıklamasında, Atina ve Ankara'nın gerginliği "diyalog ve uzlaşı" ile çözmeleri gerektiğini kaydetti. Stoltenberg, "Sorun ittifak dayanışması ruhu içinde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir" dedi.

NATO ve AB endişeli

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmaları nedeniyle çıkan gerginlik NATO ve AB tarafından yakından izleniyor. İki ülke arasındaki gerginliğin askeri bir çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor. Geçen hafta bölgedeki Yunan ve Türk donanmalarına ait iki gemi çarpışmıştı.