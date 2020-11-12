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Merkel ve Wieler pandeminin gidişatı konusunda temkinli de olsa iyimser

12.11.2020 18:00 | Son Güncelleme

Almanya Angela Başbakanı Merkel ile Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Almanya’da yeni vakalara dair enfeksiyon eğrisinin düzleşme eğiliminde olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler perşembe günü ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda pandeminin gidişatı konusunda temkinli bir iyimserlik sergiledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel internet üzerinden katıldığı bir panelde, Almanya'da yeni vaka sayılarına dair eğrinin düzleştiğini belirterek, "Ancak daha fazlası zaruri. Daha aşağıya indirmek zorundayız" dedi. Merkel hedefin bir hafta içinde 100 bin kişide 50 yeni enfeksiyon vakası olması gerektiğini belirtti.

Salgından sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün Başkanı Lothar Wieler de benzer bir açıklama yaptı. Enfeksiyon eğrisindeki düzleşmeye dikat çeken Wieler ancak bu düzleşmenin istikrarlı bir biçimde devam edip etmeyeceğinin henüz belirsiz olduğunu kaydetti. Wieler bu ay başında yürürlüğe giren ve 30 Kasım'a dek sürecek kısmi kapanma önlemlerinin etkisini değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirtti.

Hastanelerde sıkıntı yaşanıyor

Almanya'daki durumu, "çok ciddi" diye nitelendiren Wieler, vaka sayısının artışına paralel olarak yoğun bakımlardaki hasta sayısının da artacağına işaret etti. Wieler böylece hastanelerin kapasite sınırlarına dayanabileceğini vurguladı. RKI'nın verdiği bilgiye göre hastaneler giderek daha fazla sıkıntı yaşadığını bildiriyor. Hastane ve kliniklerin yarısı tam kapasite çalışamadıklarını kaydederek buna gerekçe olarak personel sayısının yetersiz olmasını gösteriyor.

Açıklamasında okullara da çağrıda bulunan Wieler, hali hazırdaki hijyen taslağının tutarlı bir biçimde uygulanmasının önemini hatırlattı. Wieler Almanya'da 10-19 yaş arasındakilerde enfeksiyon sayılarının giderek yükseldiğini söyledi.

Spahn önlemlerin gevşetilmesini beklemiyor

Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Almanya'da durumun daha da düzelmesi halinde bile kışın 15'den fazla kişinin buluştuğu etkinliklere izin verilmesini beklemiyor. Spahn kamu radyosu RBB'ye verdiği demeçte, yeni vaka sayılarının azalması durumunda da Aralık ya da Ocak ayında Noel ya da düğünlerin hiçbir şey olmamış gibi kutlanamayacağını dile getirdi.

Robert Koch Enstitüsü'nün son verilerine göre Almanya'da son 24 saatte 22 bin 866 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçirildi. Bu, bir gün öncesine göre 3 bin 400 kişilik bir artışa tekabül ediyor.

AFP, DW / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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