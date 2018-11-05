Merkel: Yeni genel başkan ile de koalisyona devam edilecek

Koalisyon ortağı SPD ise kararını 2019 sonbaharında verecek.Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) genel başkanlığını bırakmasını açıklamasının ardından koalisyonun geleceğinin ne olacağı tartışılmaya başlandı. Merkel bugün konuya bir açıklık getirdi. Başbakan Merkel, partinin genel başkanının değişmesinin ardından da Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yapılan koalisyon sözleşmesinin geçerli olacağına dair güvence verdi.

CDU Genel Başkanı ve Başbakan Merkel, Pazartesi günü Berlin'de CDU'nun İdari İşlerden Sorumlu Sekreteri Klaus Schüler ile düzenlediği basın toplantısında, parti yönetimin yaptığı iki günlük çalışma toplantısına dair açıklamalarda bulundu.

Merkel, "Koalisyon sözleşmesi temelinde federal hükümetin çalışmalarını sürdürmesi yönünde ortak kanaatin" mevcut olduğunu söyledi. Başbakan, koalisyon ortağı SPD'ye işaret ederek, "Bunun önemli olmasının yanı sıra endişeleri azaltacak bir mesaj olduğuna inanıyorum" dedi. Merkel, CDU'da yönetim değişikliğinin ardından koalisyonun geleceğini SPD'nin haklı olarak bilmek istediğine işaret etti.