Başbakanın üç hafta içinde resmi karşılama törenlerinde ve canlı yayın yapan kameralar karşısında üç kez titreme nöbeti geçirmesi, yapılan açıklamaya rağmen Merkel’in ciddi bir sağlık sorunu olduğu şeklindeki spekülasyonları güçlendirdi.

Alman marşının sona ermesinin ardından konuğuyla tören kıtasını ve protokolü selamlayan Merkel’in titremesinin bittiği, ancak yürürken zorlandığı gözlemlendi. İki siyasetçinin başbakanlık binasına girmesinden sonra açıklama yapan bir sözcü, endişelenecek bir durum olmadığını, Merkel ve Rinne arasındaki görüşmenin planlandığı gibi gerçekleşeceğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeniden titreme nöbeti geçirdi. Berlin’de Başbakanlık binası önünde, Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile bir araya gelen Merkel'in karşılama töreninde, Alman milli marşı çalınırken yaklaşık iki buçuk dakika şiddetli şekilde titrediği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

Merkel ilk kez 20 Haziran’da, ülkeyi ziyaret eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky’yi karşılama töreni sırasında titreme nöbeti geçirdi; bir hafta sonra Cumhurbaşkanlığı’na ait Bellevue Sarayı’nda düzenlenen yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in mazbata töreninde de benzer bir sorun yaşadı.

Merkel, ilk titremesine gerekçe olarak, sıcak hava ve su kaybını gösterdi; ikincisinde ise açıklama yapmadı. Onun yerine sözcüsü Steffen Seibert, her şeyin yolunda olduğunu ve Merkel’in planlandığı gibi Japonya’daki G-20 zirvesine katılacağını bildirdi.

İkinci titremenin kapalı bir salonda ve bugünkü karşılama törenin ise 16 derecede gerçekleşmesi, titremenin su kaybı ve sıcakla alakası olmadığı tezini güçlendirdi. Alman basınına açıklama yapan tıp uzmanların çoğunluğu Merkel’in nörolojik bir sorunu olduğunu, multiple skleroz veya parkinson gibi ciddi hastalıkların olabileceğini ya da aldığı bir ilacın yan etkisi olarak titreme nöbetine tutulabileceğini iddia ediyor.

Yapılan siyasi yorumlarda ise, liberal mülteci politikası nedeniyle 2015’ten bu yana eleştirilerin merkezinde bulunan ve geçen Aralık ayında partisi CDU’nun liderliğinden ayrılmak zorunda kalan Merkel’in üstündeki siyasi baskının giderek arttığı, politikadaki karşıtlarının sağlık durumunu öne sürerek istifaya zorlayabileceği iddia ediliyor.

