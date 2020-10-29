Merkel: Yoğun bakımların dolmasını beklersek geç kalırız

Pandemide demokratik değerlerin de “özel bir sınavdan” geçtiğini ifade eden Merkel, bu bağlamda, parlamentoların temel haklara müdahale kararlarına daha fazla katılımı tartışmalarından önce, önlemlerin tartışılmasının, eleştirilmesinin ve makul olup olmadığı konusunda sorgulanmasının doğru, önemli ve kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Merkel, hijyen konsepti uygulamalarına rağmen işletmelerin yeniden kapanacak olmasının yarattığı etkiyi anlayışla karşıladığını ancak, mevcut durumda söz konusu hijyen kurallarının yeterli olmayacağını ifade etti. Başbakan, pandemiyi kontrol altına alabilmek için sosyal temas kısıtlamalarından başka yöntem kalmadığını da sözlerine ekledi.

Salgında gelinen noktanın önümüzdeki süreçte yoğun bakım ünitelerini zorlayabileceğini kaydeden Merkel, yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısının son 10 günde yaklaşık iki katı artarak bin 500'ü aştığını belirtti. Merkel, “Eğer yoğun bakımların dolmasını beklersek, çok geç kalırız” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs vakalarının artışa geçmesiyle birlikte alınan kısıtlama kararlarını savundu. Perşembe günü başkent Berlin'de parlamentoda hükümet açıklaması yapan Merkel, eyalet başbakanları ile birlikte çarşamba günü kararlaştırılan kısıtlamaları “Uygun, gerekli ve ölçülü” sözleriyle değerlendirdi.

Doğru bilgi demokrasiler ve insan yaşamı için önemli

Merkel ayrıca vatandaşları salgını hafife alan ve olup bitenleri zararsız göstermeye çalışan popülist akımlara karşı uyardı. Bu yaklaşımların gerçekçi olmadığını ifade eden Merkel, “Aynı zamanda sorumsuzluktur” dedi.

Virüsle ilgili kasıtlı olarak yanıltıcı bilgiler verilmesini kınayan Merkel, doğru bilgilerin sadece demokrasiler için önemli olmadığını, insan yaşamının da bunlara bağlı olduğunu vurguladı.

Almanya'da salgınla ilgili hükümete danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü'nün çalışmalarını da takdir eden Merkel, “Şu anda çok fazla mesai yapıyorlar” dedi.

Merkel'e tepki

Başbakanın konuşması salondan yükselen sesler ve bağırışmalar nedeniyle sık sık kesildi. Federal Parlamento Başkanı Wolfgang Schäuble Merkel'in konuşmasını sürdürebilmesi için iki kez müdahale etmek zorunda kaldı.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Marie-Agnes Strack-Zimmermann Twitter'da paylaştığı bir mesajda kısıtlamaların eleştirebileceğini ancak bunu yaparken saygılı olunması gerektiğini belirtti. FDP'li politikacı mesajında, Merkel'i yüksek sesle protesto eden sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partili politikacıları, “AfD kendini yine bir kez daha diskalifiye ediyor" sözleriyle eleştirdi.