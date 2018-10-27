Merkel:Daha fazla insani felaket olmaması için elimizden geleni yapmak istemekteyiz  (1)

Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA - SURİYE zirvesinin ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Daha fazla insani felaket olmaması için elimizden geleni yapmak istemekteyiz" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAK İSTEMEKTEYİZ"

"Burada sadece askeri açıdan değil, siyasi açıdan bir çözüm bulmak gerekiyor" diyen Merkel, "Suriye'de bir çok insani felaket gördük, nüfusun yarısından fazlası ya yurt içinde ya da yurt dışında, Ürdün, Türkiye'de olan mülteciler bulunmaktadır. Daha fazla insani felaket olmaması için elimizden geleni yapmak istemekteyiz" dedi.

"Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusunda verimli bir çalışma gerçekleşmiştir" diyen Merkel, "Zaten silahsızlandırma açısından İdlib bölgesinde büyük bir başarı elde edilmiş bulunmaktadır. Kesinlikle kimyasal silahların kullanılmaması doğrultusunda kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve gerekli olan siyasi çözümün ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Anayasa Komitesi'nin yıl sonuna kadar bir araya gelmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz" diye konuştu.