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Merkel:Daha fazla insani felaket olmaması için elimizden geleni yapmak istemekteyiz  (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 22:53 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA - SURİYE zirvesinin ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Daha fazla insani felaket olmaması için elimizden geleni yapmak istemekteyiz" dedi.

Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA - SURİYE zirvesinin ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Daha fazla insani felaket olmaması için elimizden geleni yapmak istemekteyiz" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAK İSTEMEKTEYİZ"

"Burada sadece askeri açıdan değil, siyasi açıdan bir çözüm bulmak gerekiyor" diyen Merkel, "Suriye'de bir çok insani felaket gördük, nüfusun yarısından fazlası ya yurt içinde ya da yurt dışında, Ürdün, Türkiye'de olan mülteciler bulunmaktadır. Daha fazla insani felaket olmaması için elimizden geleni yapmak istemekteyiz" dedi.

"Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusunda verimli bir çalışma gerçekleşmiştir" diyen Merkel, "Zaten silahsızlandırma açısından İdlib bölgesinde büyük bir başarı elde edilmiş bulunmaktadır. Kesinlikle kimyasal silahların kullanılmaması doğrultusunda kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve gerekli olan siyasi çözümün ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Anayasa Komitesi'nin yıl sonuna kadar bir araya gelmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz" diye konuştu.

"ÇÖZÜM ACİLİYETİ HEPİMİZİN GÖRDÜĞÜ BİR GEREKSİNİM"

Merkel, "Diğer taraftan ele aldığımız konu; sığınmacıların ülkelerine geri dönebilmeleri. BM ile sıkı bir işbirliği yapılması gerekiyor. Geri dönen insanların tutuklanmaması gerekiyor. Belli insani altyapının yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şekilde bir sükunetin olması, insanların geri dönebilmeleri için siyasi bir çözüm gerekmektedir. Suriye'nin yine bütün halkı için güvenli bir vatan olması gerekmektedir. Ortak bir irademiz vardı. Çünkü çözüm aciliyeti hepimizin gördüğü bir gereksinim. Bu açıdan siyasi sürecin özellikle de şimdi tam da bu zamanda bulunması çok çok önemli. Ve bizlerin İdlib'in barışçıl bir çözüm kapsamında insani bir felaket olmadan barışçıl çözüm bulunması yolunda çalışmaya devam edilmeli" şeklinde konuştu.

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