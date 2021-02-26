Merkel'den AB zirvesi sonrası açıklamalar

Almanya Başbakanı Merkel gelecek üç ay içinde AB genelinde ortak bir aşı pasaportu geliştirilmesini beklediğini söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs pandemisi gündemiyle düzenlenen Avrupa Birliği zirvesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Merkel gelecek 3 aylık süre içinde AB nezdinde geçerli, ortak, dijital aşı pasaportu geliştirilmesini beklediğini söyledi. Aşı pasaportunun şu anda az sayıda kişi aşılandığı için seyahat serbestisi bakımından bir rol oynamayacağını söyleyen Merkel ancak buna hazırlanmak gerektiğini belirtti.

Pasaportun aşılananlara kimi avantajlar sağlayabileceğini söyleyen Merkel pasaportun seyahat serbestisi konusunda tek başına belirleyici olamayabileceğini ifade etti. Bu konuda zirvede mutabık kalındığını belirten Merkel koronavirüs testlerinin seyahatlerde rol oynamayı sürdürebileceğini söyledi. Merkel açıklamasında çocukların şu aşamada aşılanmadığına dikkat çekti.

Merkel virüsün sürekli yeni mutasyonlarının görülmesi nedeniyle de aşılamanın "daha uzun yıllar boyunca" devam edeceğini kaydetti. İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun Avrupa Birliği ülkeleri arasında özellikle Çekya, Slovakya ve Macaristan'da etkili olduğu belirtiliyor.

Merkel sanal zirve sonrasında yaptığı açıklamada ayrıca Fransa ile sınır kontrollerinin gündemde olmadığını söyledi.

Reuters / EC, BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

