Merkel'den AB zirvesinde Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel’de gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında yaşanan gerginliğin "barışçıl bir şekilde çözülmesi" için çağrıda bulundu. Merkel, "tüm zorluklara rağmen AB'nin Türkiye ile gerçek anlamda yapıcı bir ilişki geliştirmeye büyük önem verdiğini" istediğini belirtti. Diplomasinin bu soruna çözüm bulmada önemli bir rol oynadığını vurgulayan Merkel, Türkiye’nin hem NATO üyesi hem de göçmenler konusunda AB’nin partneri olduğunu ifade etti. "AB müzakereleri sonlandırılsın" AB Dönem Başkanlığı görevini yürüten Almanya Başbakanı Merkel’in Türkiye ile diyalog siyasetine karşılık Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Türkiye’ye karşı sert bir tavır alınması gerektiğini savundu. Kurz, “AB, nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kırmızı çizgiler göstermeli” diyerek AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi. Kurz, halihazırda donmuş durumda olan Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin de sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Türkiye’ye Doğu Akdeniz konusunda yaptırım uygulanmadığı sürece Belarus’a AB yaptırımlarını veto etme politikasına da değinen Kurz, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu kararı, kendisini "Türkiye’ye karşı yalnız bırakılmış hissetmesi" nedeniyle aldığını belirtti. “Dayanışma müzakerelere açık değil” Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışmanın “müzakerelere açık olmadığını” söyledi. Macron, “Bir AB üyesi devlet saldırıya uğrarsa, tehdit edilirse, karasularına saygı gösterilmezse, Avrupalılar olarak dayanışma göstermek bizim görevimizdir” dedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada zirveden Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek mesajı çıkacağına inandığını belirtti. Türkiye’ye çağrıda bulunan von der Leyen, “İki seçenek bulunuyor: Ya gerilim daha da tırmanır, ki biz bunu istemiyoruz. Ya da gerilim azalır ve biz yapıcı bir ilişkiye doğru ilerleriz, ki biz bunu istiyoruz” diye konuştu. Von der Leyen, her iki durum için de AB’nin elinde uygun araçların bulunduğunu ifade etti.