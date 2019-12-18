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Merkel'den ABD’nin boru hattı yaptırımlarına misilleme yapılmayacak sinyali

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 19:14 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: ''Yaptırımları onaylamadığımızı açıkça belirtmek için görüşmeler yapmaktan başka bir yol görmüyorum''

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin ABD'nin Rus gazını doğrudan Baltık Denizi altından Almanya'ya getirecek olan Kuzey Akım 2 boru hattının inşasında yer alan şirketlere yaptırım kararına karşı misilleme yapılmayacağı sinyalini verdi.

Federal Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkel, ABD Senatosu’nda Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini onaylaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel, ABD’nin yaptırımlarına karşı olduğunu belirterek, "Yaptırımları onaylamadığımızı açıkça belirtmek için görüşmeler yapmaktan başka bir yol görmüyorum.” diye konuştu.

Kuzey Akım 2 ile yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden, Ukrayna ve Polonya'yı dışarıda bırakarak, Avrupa'ya sevk edilmesi planlanıyor. Toplam uzunluğu bin 230 kilometre olan hattın 10 milyar avroya mal olacağı hesaplanıyor.

Ukrayna'da yaşanan kriz ve Kırım'ın ilhakı sonrasında, Avrupa'ya gönderdiği doğal gazda Ukrayna’nın payını daha da düşürmek isteyen Rusya, 2015'te Kuzey Akım 2 projesini açıklamış, Finlandiya, İsveç ve Almanya da 2017'de projeye imza atmıştı. Projenin tamamlanarak önümüzdeki yıl kullanıma girmesi hedefleniyor.

Washington yönetimi, Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'nın Rus doğalgazına bağımlı olduğunu öne sürerken, Berlin ise Almanya'nın enerji çeşitliliğine ihtiyacı olduğunu ve Almanya’nın kendi kararlarını bağımsız şekilde alan bir ülke olduğunu belirtiyor.

Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketlerin de yer aldığı projeye, Ukrayna’nın yanı sıra ABD ve Polonya karşı çıkıyor.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel

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