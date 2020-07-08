Merkel'den AB'ye koronaya karşı birlik çağrısı

Merkel, "Ortaklık ruhunu güçlendirirsek Avrupa krizden güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu.Başbakan Angela Merkel, Almanya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında izleyeceği programı tanıtmak amacıyla Brüksel’e gitti. Merkel, bu çerçevede Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yaptı.

Merkel, korona krizi karşısında Avrupa ülkelerinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. "Hiç kimse bu krizden tek başına çıkamaz. Hepimiz kırılganız" diyen Merkel, "Ortaklık ruhunu güçlendirirsek Avrupa krizden güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu.

Merkel, AB ülkelerinin ayrıca temel hakların savunulması, iklim değişikliği, dijitalleşme ve Avrupa’nın dünya üzerindeki sorumlulukları gibi merkezi konularda birlikte hareket etmesi gerektiğini savundu. Almanya Başbakanı, Avrupa’nın ancak bu yolla kendini gösterebileceğini kaydetti.

Popülizm eleştirisi

Merkel, konuşmasında Avrupa’daki popülist siyasi akımları da eleştirdi. "Pandemiye karşı ne yalan ve dezenformasyonla ne de nefret ve kışkırtma ile mücadele edilebilir" diyen Merkel, "Olguları reddeden popülizmin sınırları belli olmuştur" ifadelerini kullandı. Merkel, birçok AB ülkesinde AB karşıtlarının krizi kendi amaçları için istismar etmeyi beklediklerini söyledi.