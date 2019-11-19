Merkel'den Afrika ülkelerine şeffaflık çağrısı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afrika'da şeffaflığın artırılması durumunda bu ülkelere daha fazla yatırımın geleceğini söyledi.

Merkel, "Compact with Afrika" inisiyatifi kapsamında başkent Berlin'de Alman Ekonomi Evi’nde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerinin mevcut küresel sorunları çözmede özellikle genç nüfusuyla önemli rol oynadığını belirtti.

Avrupalıların ve Afrikalıların ortak sınamalarla karşı karşıya kaldığını, bundan dolayı da iş birliğini yoğunlaştırdığını ifade eden Merkel, Afrika’ya kalkınma yardımının yapılmasının yanı sıra ekonomik gelişme için destek verilmesi gerektiğini kaydetti. Bundan dolayı 2017’de Almanya’nın dönem başkanlığını yaptığı G20 çerçevesinde "Compact with Africa" inisiyatifinin hayata geçirildiğini anlatan Merkel, bu inisiyatifle Avrupa’daki yatırımcıların Afrika’da yatırım yapmalarının hedeflendiğini belirtti.

Afrika ülkelerinin mali sistemlerini saydamlaştırmak ve yönetim sistemini iyileştirmek için çalıştığını ifade eden Merkel, "Şeffaflığın artırılmasıyla bu ülkelere daha fazla yatırımcının çekilebileceğine inanıyorum." dedi.