Merkel'den AİHM ve hukukun üstünlüğü uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Konseyi üyelerini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını "hızlı ve kapsamlı bir şekilde" uygulamaya çağırdı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi oturumuna görüntülü bağlanan Merkel, AİHM kararlarının yavaşça ya da kısmen hayata geçirildiğine, bazen hiç uygulanmadığına tanık olunduğunu belirterek "Özellikle de insanlar haksız yere hapis yattıklarında kararların hayata geçirilmesi, söz konusu kişilerin serbest bırakılması daha da büyük aciliyet taşıyor" dedi.

Avrupa Konseyi'nin siyasi karar alma organı olan ve AİHM kararlarına uyumun denetlenmesinden de sorumlu olan Bakanlar Komitesi'nin dönem başkanlığını yürüten Almanya, Türkiye'ye de defalarca AİHM kararlarını uygulaması çağrısı yapmıştı.

"Vatandaş devletin objesi değildir"

AİHM kararlarına dayanak oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) de değinen Merkel, 1950 yılında imzalanan Sözleşme'nin, birey ve devletin rolüne dair yeni bir anlayışı yansıttığına işaret ederek "Sözleşme uyarınca vatandaşlar devletin bir objesi değildir, kapsamlı hak ve özgürlüklere sahiptir. Bu nedenle hak ve özgürlüklerin bir üye ülkede tehlikede olması, Avrupa Konseyi açısından alarm olmalıdır" dedi.