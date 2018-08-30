Merkel'den Alman firmalara Afrika’ya yatırım çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, üç günlük Batı Afrika turuna Senegal’den başladı. Senegal Devlet Başkanı Sally Mack ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Merkel, Alman işletmelerine çağrıda bulunarak, Afrika'nın ekonomik kalkınmasına daha fazla güvenmelerini ve bu kıtadaki yatırımlarını arttırmalarını istedi.

Üç günlük ziyaretinin ilk durağı olan Dakar'da Afrika'da yatırım yapmayı planlayan özel şirketlere devletin daha fazla yardımcı olabileceğini belirten Başbakan Merkel, ancak özel girişim riskinin yüzde 100 oranında devlet tarafından üstlenilmesinin beklenemeyeceğini söyledi. Merkel ideal olanın, Alman yatırımcıların güveni ve devletin vereceği yardımın karışımıyla bölgeye yardım yapılması olacağını söyledi. Merkel Alman yatırımcılara seslenerek Afrika’nın “henüz tam olarak keşfedilmemiş” bir bölge olduğunu belirtti.

Yasa dışı göçle mücadele

Merkel ile Mack ayrıca yasa dışı göçle birlikte mücadele edilmesini kararlaştırdılar. İnsan kaçakçılığının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Angela Merkel, "insan kaçakçılarının işbirlikçisi olamayacaklarını” dile getirdi. Almanya Başbakanı bir yandan kacak göçle mücadele ederken diğer yandan da yasal yollardan Almanya'ya gelinmesine imkan tanınması gerektiğini vurguladı.