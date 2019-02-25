Merkel’den Arap ülkelerine Suriye çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Arap ülkelerine çağrıda bulunarak, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı iç savaşın galibi olarak görmemelerini istedi. Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Arap Birliği arasında Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen zirveye ilişkin olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Suriye’deki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 6 milyon Suriyeli’nin ülkesini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Merkel, Suriye’de “siyasi bir değişim sürecine” ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Merkel, “Arap Birliği’ne üye ülkelere, bizimle birlikte bu siyasi değişim sürecine yönelik çalışmalar yapmaları ricasında bulundum” dedi.

Almanya Başbakanı, bu kapsamda anayasa komisyonu oluşturulması yönünde çalışmalar yapılmasını ve bunun ardından Suriye’de siyasi düzenin gelecekte nasıl şekilleneceğini belirlemek için görüşmelere başlanmasını talep etti. Merkel, “Suriye’deki bütün Suriyelilerin kendilerini yeniden bulmaları için bunun gerekli” olduğunu söyledi.

Suriye’nin Arap Birliği’ne üyeliği 2011 yılında dondurulmuştu. Ancak son zamanlarda Arap Birliği içinde Suriye’nin yeniden üyeliğe kabul edilmesine ilişkin tartışmalar başlamıştı. Avrupa, ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu tuttuğu Esad rejimi ile yakınlaşmayı reddediyor.