Merkel’den Auschwitz Nazi Kampı’na İlk Ziyaret

Almanya Başbakanı Merkel ziyareti sırasında yaptığı konuşmada “İşlenen suçların unutulmaması asla sona ermeyen bir sorumluluk. Bu sorumluluk bizim ülkemize ait. Bu sorumluluğun bilincinde olmak aydın, özgür bir toplum ve demokrasi olarak ulusal kimliğimizin bir parçası” ifadelerini kullandı. Alman lider Auschwitz’de yaşananlardan dolayı ülkesinin hala derin bir utanç duyduğunu söyledi; “Üzüntümüzü kelimelerle ifade edemeyiz” dedi.

Nazi rejiminin çoğu Yahudi 1,1 milyon kişiyi katlettiği Auschwitz-Birkenau Kampı’na ziyaretinde Merkel’e, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve kamptan kurtulmayı başaran 87 yaşındaki Bogan Stanislaw Bartnikowski eşlik etti. Merkel ve Morawiecki kamptaki anıta mum bıraktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, göreve geldiğinden bu yana ilk defa Polonya’daki Auschwitz Nazi Kampı’nı ziyaret etti. Alman lider “İşlenen suçların unutulmaması sorumluluğu ulusal kimliğimizin bir parçası” mesajını verdi.

Merkel, kamp girişindeki “Çalışmak Özgürleştirir” yazısının olduğu demir kapıdan geçerek, tutsakların cansız bedenlerin yakıldığı krematoryumu ve infazların gerçekleştirildiği Ölüm Duvarı’nı da ziyaret etti.

Almanya’dan Auschwitz Müzesi’ne 60 milyon Euro bağış

Angela Merkel ziyaretini, Auschwitz Kampı’nın özgürleştirilmesinin 75’inci yıldönümü öncesinde ve Almanya’da Yahudi düşmanlığında artışın gözlemlendiği bir dönemde gerçekleştirdi.

14 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Merkel, Auschwitz-Birkenau kampına yaptığı ilk ziyaret vesilesiyle, Nazilerin en büyük ölüm kampını kurduğu bu bölgenin korunması çalışmalarına katkı sağlamak için Almanya adına 60 milyon Euro bağışta bulundu.

Angela Merkel İkinci Dünya Savaşı sırasında işlenen suçlarda Almanya’nın sorumluluğunu kabul etmekten hiçbir zaman kaçınmadı. Merkel Auschwitz Kampı’nı ziyaretiyle görev süresi dolmadan önce burayı gören Almanya’nın iki eski başbakanının izinden de gitmiş oldu.

Auschwitz müzesi, kampta tutulanlardan ve katledilenlerden geriye kalan ayakkabı, gözlük gibi eşyaların da çürümesini engellemeye çalışıyor. Müze iki yıl önce bağışçı ülkelerden daha fazla destek talep etmişti. Talebe bugüne kadar sadece Almanya cevap verdi. ABD ve Almanya daha önce de müzeye yüklü miktarda bağışta bulunmuştu.

