Merkel'den Azerbaycan'a 'Daha Yoğun İşbirliği' Çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel üç ülkeyi kapsayan Güney Kafkasya ziyaretinin son gününde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi.

Başbakanlık koltuğuna oturduğu 2005 yılından bu yana ilk kez Azerbaycan’a giden Merkel, Almanya ve Avrupa Birliği'nin ekonomik alanda ve özellikle de enerji konusunda Azerbaycan’la daha yoğun işbirliği ve ortaklık arzuladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le birlikte basın toplantısı düzenleyen Merkel, Azerbaycan’ın Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının gerçekleşeceği hattın kapasitesinin arttırılmasından yana olduğunu belirtti. Şahdeniz 2, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru projesi üzerinden 2020 yılından itibaren 16 milyar metreküp gaz üretilmesi ve bu gazın 10 milyar metreküpünün Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılması hedefleniyor.

Hattın bu haliyle kapasitesi Rus doğalgazını Baltık Denizi üzerinden doğrudan Almanya'ya taşımayı hedefleyen Kuzey Akım 2 doğalgaz hattının ancak üçte biri olacak. Merkel Türkmenistan’ın gazlarının da Güney Gaz Koridoru projesine dahil edilebileceğini belirtirken, Aliyev’in bu öneriye mesafeli kaldığı gözlemlendi. Azerbaycan lideri daha önce, zengin enerji yataklarına sahip olan Hazar Denizi’nin statüsü belirlenmeden enerji nakliyatı konusunda Türkmenistan’la ortaklığa karşı olduğunu açıklamıştı.