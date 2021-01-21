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Merkel'den Biden açıklaması: Yeni dönemi sabırsızlıkla bekliyorum

21.01.2021 02:24 | Son Güncelleme:
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Merkel'den Biden açıklaması: Yeni dönemi sabırsızlıkla bekliyorum

Yemin ederek başkanlık görevine başlayan Joe Biden'ı tebrik eden Almanya Başbakanı Merkel, ABD ile ilişkilerde yeni dönemi" sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Biden ve Harris'e "en içten tebriklerini" ileten Merkel'in açıklamasını, Twitter'dan Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert duyurdu.

Seibert, Başbakan Merkel’in Biden ve Harris’e yönelik şu ifadelerini paylaştı:

"Amerikan demokrasisinin gerçek bir şöleni olan göreve gelişinizi en içten dileklerimle kutlarım. Alman-Amerikan dostluğu ve işbirliğinde yeni bir dönemi sabırsızlıkla bekliyorum."

Steinmeier: Demokrasi adına iyi bir gün

Biden ve Kamala'nın göreve başlamasına ilişkin açıklamada bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de "demokrasi adına iyi bir gün" ifadesini kullanmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı, yayınladığı video mesajda, "Joe Biden'ın başkan olarak yemin etmesi ve Beyaz Saray'a taşınacak olmasıyla büyük bir rahatlama yaşadım. Almanya'da birçok insanın da bu duyguyu paylaştığından eminim" demişti.

DW/CÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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