Merkel’den Biden İçin Sürpriz Basın Toplantısı

Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın resmi olmayan sonuçlara göre ABD başkanlık seçimlerini kazanması, Almanya’da ikili ilişkilerinin iyileşeceği umudunu beraberinde getirdi. Nitekim bugün sürpriz bir kararla basının önünde çıkan ve Joe Biden ile Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'i bir kez daha tebrik eden Başbakan Angela Merkel, ABD’nin Almanya’nın en önemli müttefiki olduğunu ve öyle kalacağını söyledi.

Biden'ın iç ve dış siyasette onlarca yıllık deneyime sahip olduğunu ve Almanya’yı yakından tanıdığını belirten Merkel, birçok kez biraraya geldiklerini ve son derece iyi anlaştıklarını hatırlattı. Almanya ve ABD arasında uzun yıllardır süren çok sıkı bir bağ olduğunu söyleyen Merkel, "Bunu bir hazine gibi görüyoruz, daha da zenginleştirmek istiyoruz. Yeni dönemde, çağımızın sorunları olan Corona virüsü salgını, iklim değişikliği ve terörizmi çözmek ve serbest ekonomiyi desteklemek için birlikte çalışacağız. Atlantik’in iki kıyısındaki refah için bu şart" şeklinde konuştu. Almanya başbakanı, ABD seçmeninin Kamala Harris'e de büyük sorumluluk verdiğini belirterek, "Harris, çok sayıda insan için bir ilham kaynağı ve Amerika’nın olanaklarının simgesi" dedi.