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Merkel’den Biden İçin Sürpriz Basın Toplantısı

09.11.2020 17:21 | Son Güncelleme

Bugün sürpriz bir kararla basının önünde çıkan Başbakan Angela Merkel, ve Joe Biden ile Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'i bir kez daha tebrik etti; ABD’nin Almanya’nın en önemli müttefiki olduğunu ve öyle kalacağını söyledi

Merkel’den Biden İçin Sürpriz Basın Toplantısı

Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın resmi olmayan sonuçlara göre ABD başkanlık seçimlerini kazanması, Almanya’da ikili ilişkilerinin iyileşeceği umudunu beraberinde getirdi. Nitekim bugün sürpriz bir kararla basının önünde çıkan ve Joe Biden ile Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'i bir kez daha tebrik eden Başbakan Angela Merkel, ABD’nin Almanya’nın en önemli müttefiki olduğunu ve öyle kalacağını söyledi.

Biden'ın iç ve dış siyasette onlarca yıllık deneyime sahip olduğunu ve Almanya’yı yakından tanıdığını belirten Merkel, birçok kez biraraya geldiklerini ve son derece iyi anlaştıklarını hatırlattı. Almanya ve ABD arasında uzun yıllardır süren çok sıkı bir bağ olduğunu söyleyen Merkel, "Bunu bir hazine gibi görüyoruz, daha da zenginleştirmek istiyoruz. Yeni dönemde, çağımızın sorunları olan Corona virüsü salgını, iklim değişikliği ve terörizmi çözmek ve serbest ekonomiyi desteklemek için birlikte çalışacağız. Atlantik’in iki kıyısındaki refah için bu şart" şeklinde konuştu. Almanya başbakanı, ABD seçmeninin Kamala Harris'e de büyük sorumluluk verdiğini belirterek, "Harris, çok sayıda insan için bir ilham kaynağı ve Amerika’nın olanaklarının simgesi" dedi.

Merkel, Trump’ın itirazları hakkında değerlendirme yapmadı

Basın toplantısında görevdeki Başkan Donald Trump’la ve seçim sonuçlarına itirazıyla ilgili değerlendirme yapmaması dikkat çeken Merkel, Biden’in seçimi kazandığı şeklindeki ilk haberlerin ardından Twitter hesabı üzerinde bir kutlama mesajı yayınlamış ve birlikte çalışacaklarından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Zamanımızın büyük zorluklarının üstesinden gelmek istiyorsak, Transatlantik dostluğumuz vazgeçilmezdir" açıklamasını yapmıştı.

Maas: “İkili ilişkiler Trump zamanında zarar gördü”

Trump döneminde ikili ilişkilerin zarar gördüğünü söyleyen Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Biden’ın seçimi kazanmasının kendisini rahatlattığını kaydetti. Maas, "Trump’ın yönetim tarzı ve uluslararası tavırları Almanya‘yla büyük sorunlara neden oldu. Yeni başkanın Transatlantik ilişkilerinin tekrar düzelmesini başaracağına inanıyorum. Ama bu çok kolay olmayacak, zamana ihtiyaç var" şeklinde bir açıklama yaptı.

Altmaier: “Gümrük vergilerinde uzlaşı sağlanabilir”

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ticari ilişkilerin ivme kazanmasını beklediğini duyurdu. "Biden’ın seçilmesi, son yıllarda dengesini kaybeden bazı konuları yeniden dengeleme şansını beraberinde getiriyor. Bunların başında ortak bir iklim politikası ve gümrük vergilerinde uzlaşı var" dedi. Donald Trump’ın Avrupa’dan gelen alüminyum ve çeliğe getirdiği gümrük vergisinin kaldırılması ihtimalini gündeme getiren Altmeier, AB ve Almanya’nın bu konularda Amerikan tarafıyla masaya oturmaya hazır olduğunu ifade etti.

Söder: “ABD askerlerini çekme kararını tekrar düşünmeli"

Adı Angela Merkel’den boşalacak başbakanlık koltuğu için geçen Bavyera Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Marcus Söder, "ABD seçimlerini şiddetten yana olanlar değil, akıllı olanlar kazandı" şeklinde bir değerlendirme yaptı. Almanya’nın önderliğinde AB’nin yeni başkanla çalışma isteği konusunda ortak bir açıklama yapmasını öneren Söder, "Artık ayrıldığımız değil, ortak noktaları vurgulamalıyız. ABD, Almanya’daki askerlerini çekme kararını tekrar düşünmeli" diye konuştu. Trump, Berlin’in NATO’daki savunma harcamalarına yeteri kadar destek vermediğini öne sürerek, Almanya'daki Amerikan asker sayısını 12 bin civarında düşürme kararı almıştı.

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