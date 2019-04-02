Merkel'den Brexit açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına ilişkin "Nasıl bir çıkış olacağı konusunda İngiltere'de bir çözüm bulunmasını ümit ediyorum." dedi.

Başbakan Merkel, "Avrupa Proje Günü" kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de Reinickendorf ilçesinde bulunan ve çok sayıda Türk kökenli öğrencinin de eğitim gördüğü Thomas-Mann Lisesi'ni ziyaret etti.

Şansölye Merkel, okula girişte çok sayıda öğrenci tarafından karşılandı. Burada birçok öğrenci Merkel ile özçekim yaptı. Merkel, daha sonra aralarında Türk öğrenci Elif Kaplan'ın da bulunduğu 6 öğrencinin sorularını cevapladı.

Brexit'e ilişkin değerlendirmede bulunan Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin kolay olmadığını, İngiliz Parlamentosunun ülkenin gelecekte AB ile nasıl bir iş birliği yapacağıyla ilgili oylamalar yaptığını anımsattı.

"Nasıl bir çıkış olacağı konusunda İngiltere'de bir çözüm bulunmasını ümit ediyorum." ifadesini kullanan Merkel, İngiltere'nin anlaşmasız ayrılması durumunda bunun belirsizlikleri beraberinde getireceğini anlattı. Merkel, anlaşmalı Brexit'in en iyisi olacağını, İngiliz Parlamentosunun da anlaşmalı Brexit'ten yana olduğunu kaydetti.