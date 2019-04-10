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Merkel'den Brexit açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "(Brexit tarihine ilişkin) Biz, İngiltere’ye nasıl bir erteleme verileceğini görüşeceğiz. Bu, İngiliz Başbakanı May'in rica ettiğinden daha uzun bir erteleme olabilir"

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) tarihine yönelik ertelemenin İngiltere Başbakanı Theresa May’in istediği erteleme tarihinden daha ileriki bir tarih olabileceğini söyledi.

Merkel, Federal Mecliste (Bundestag) milletvekillerinin değişik konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Brexit’e ilişkin değerlendirmede bulunan Merkel, anlaşmasız Brexit'in Almanya’nın çıkarına olmadığını vurguladı.

İngiltere Başbakanı May’in dün Berlin’e gelerek muhalefetle bu zor durumdan bir çıkış yolu bulunacağı yönünde güvence verdiğini ifade eden Merkel, May’in Brexit tarihinin 30 Haziran’a kadar ertelenmesini istediğini anlattı.

Alman hükümetinin taraflara makul ölçüde zaman verilmesinden yana olduğunu dile getiren Merkel, anlaşmalı bir Brexit’in sadece İngiltere ile gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Brexit gündemiyle bu akşam düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde İngiltere’ye zaman verilmesinin görüşüleceğine işaret eden Merkel, "Biz, İngiltere’ye nasıl bir erteleme verileceğini görüşeceğiz. Bu, İngiliz Başbakanı May'in rica ettiğinden daha uzun bir erteleme olabilir." dedi.

AB’de kalacak 27 ülkenin, mümkün olduğunda İngiltere’nin taleplerinin de dikkate alınacağı kararını verdiğini anımsatan Merkel, erteleme için bu akşam büyük çoğunluk sağlanması durumunda kendisinin bu ertelemenin birkaç ay olmasından yana olacağını belirtti.

Merkel, ancak Brexit konusunda İngiltere'de karar verildiğinde, hiçbir şeyi geciktirmeden bu ülkenin AB'den ayrılışının gerçekleşmesi gerektiğini bildirdi.

İlk kez bir ülkenin AB’den ayrılacak olmasından ötürü bunun tarihi bir karar olduğuna dikkati çeken Merkel, bu konunun sakin şekilde tartışılması ve her iki haftada bir gündeme gelmemesi gerektiğini dile getirdi.

Merkel, Brexit tarihinin uzatılması karşılığında İngiltere’den beklentilerinin de bulunduğunu ifade ederek, bunların AB kurumlarının sorunsuz çalışması, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin düzenli yapılması ve alınacak kararlarda İngiltere’nin yapıcı katkı sunması olduğunu kaydetti.

- Brexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentoda geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı. Tarafların kalıcı bir Gümrük Birliği'ni içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti.

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