Merkel'den çağrı: Aile dışı teması azaltın

Almanya'da yeni koronavirüs vakalarının sayısının artışa geçmesi üzerine Başbakan Angela Merkel, vatandaşlara salgının yayılmasını önleme çağrısında bulundu. Merkel her cumartesi günü yayınladığı video mesajında bu hafta koronavirüs salgınını ele aldı.

Vatandaşlara aile üyeleri dışındaki kişilerle teması belirgin bir şekilde azaltma ve zorunlu olmayan her türlü seyahatten vazgeçme çağrısı yapan Merkel, "En geç bu haftadan beri koronavirüs pandemisinin çok ciddi bir aşamasında olduğumuzu biliyoruz" dedi. Küresel salgının, yaklaşık altı ay önceki başlangıcından çok daha hızlı bir şekilde yayıldığına dikkat çeken Merkel, bu şartlar altında sadece sosyal mesafeyi korumanın ve koruyucu maske takmanın yeterli olmadığını söyledi.

Bilim insanlarının "virüsün yayılmasının temas sayısına bağlı" olduğunu söylediğinin altını çizen Merkel, eğer herkes aile üyeleri dışındaki kişilerle temasını belirgin bir şekilde azaltırsa, yeni enfeksiyonlardaki artış eğilimini durdurmayı ve tersine döndürmeyi başarabileceklerini dile getirdi. Merkel, "Bugün size şu çağrıyı yapıyorum: Dışarda veya evde daha az insanla buluşun" şeklinde konuştu. Merkel ayrıca vatandaşlara zorunlu haller dışında seyahatlerinden vazgeçme çağrısı da yaptı. Merkel, "Eğer mümkünse evde, yaşadığınız yerde kalın" dedi.