Merkel'den Çağrı IMF'den Uyarı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralmasının ardından, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşma yaptı. Corona virüsü salgınının başlamasından bu yana ilk yurtdışı ziyareti için AP’yi seçtiğini belirten Merkel, Avrupa Birliği’nin karşılaştığı en büyük zorluk olarak tanımladığı salgın krizinden çıkması için dayanışma ve demokrasi çağrısı yaptı. Avrupa'nın salgının neden olduğu ekonomik krizin üstesinden gelmesi için görüş ayrılıklarına rağmen uzlaşma ve dayanışma içinde olması gerektiğini belirten Merkel, parlamenterlerden öngörülen yardım paketi üzerinde uzlaşma sağlanması için destek istedi. Merkel, "Krizin derinliği acele etmemizi gerektiriyor. Vakit kaybetmemeliyiz. Umuyorum bu yaz bir anlaşmaya varabiliriz. Bunun için tüm tarafların taviz vermeye hazır olması gerekiyor’’ dedi. Gündemde Brexit de vardı Merkel’in gündeminde İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci de vardı. Taraflar arasında yeni bir ortaklık anlaşması müzakerelerinde henüz fazla ilerleme sağlanmadığını söyleyen Merkel, "İyi bir çözüm için çabalarımı sürdüreceğim. Ancak anlaşma sağlanamaması senaryosuna hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önerilen plan, AB'yi kuzey ve güney olarak ikiye böldü. Mali açıdan daha tutumlu olan kuzey ülkeleriyle salgını en ağır geçiren ve ekonomik yardımdan en fazla yararlanacak olan İtalya ve İspanya gibi güney ülkeleri, paket üzerinde anlaşamıyor. "Tutumlu 4'lüler" diye adlandırılan Hollanda, Avusturya, İsveç ve Danimarka, 500 milyar Euroluk hibe içeren planın, hem büyüklüğüne, hem dağıtımına, hem de ödeme biçimine karşı olduklarını dile getiriyor. En fazla yardım İtalya’ya Komisyon'un dağıtacağı 500 milyar Euro’luk hibeden en büyük payı, Corona virüsü kriziyle ekonomisi çökme noktasına gelen İtalya alacak. Komisyon, İtalya'ya 82 milyar, İspanya'ya 77 milyar, Fransa'ya 39 milyar, Polonya'ya 38 milyar, Almanya'ya ise 29 milyar Euro hibe edecek. Borç olarak verilecek 250 milyar Euro'nun yine 91 milyarı İtalya'ya, 63 milyarı İspanya'ya, 26 milyarı Polonya'ya verilecek. Zaman içinde bu ülkeler borçlarını Komisyon'a geri ödeyecek.

Merkel, yarın da Berlin'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yle görüşecek. Hollanda, Almanya 500 milyar Euroluk mali fon oluşturma önerisini reddediyor. İtalya ve İspanya’nın liderleri ise gelecek haftaki AB zirvesi öncesi üye ülkelere yardım paketinin zorlu şartları üzerinde anlaşması çağrısı yaptı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB’nin salgınla mücadelede temkinli bir yol seçemeyeceğini çünkü bu yaklaşımın birliğin ortak pazar ve ekonomisini tehlikeye atacağını savundu. IMF Başkanı’ndan uyarı Öte yandan Corona virüsü salgınının yarattığı kriz nedeniyle, G20 ülkeleri ve Paris Kulübü’nün kreditör ülkelerine, bu yıl en yoksul ülkelerin borç ödemelerini geçici olarak durdurmalarının yanı sıra borçlarını hafifletmeleri çağrısı geldi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, G20 telekonferansında yaptığı açıklamada, batmak üzere olan her ülkenin kendi şartlarına göre bir borç yapılandırmasının gerekli olabileceğini kaydetti. Ekonomisi en güçlü 20 ülkeyi bir araya getiren G20 ve Fransa Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda borçlu ülkelerin ödeme zorluklarına çözüm bulmak için büyük kreditör ülkelerin bir araya geldiği Paris Kulübü, geçen Nisan ayında 73 yoksul ülkenin borç ödemelerini 2020’nin geri kalanı için dondurmuştu.