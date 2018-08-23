Merkel'den çekim yaparken engellenen ZDF ekibine destek

Dresden kentinde geçen hafta Pegida olarak adlandırılan "Batı'nın İslamlaşmasına karşı Vatanperver Avrupalılar” hareketinin düzenlendiği gösteride çekim yapan televizyon ekibini engelleyen kişinin emniyet mensubu olduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalara Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı. Merkel resmi ziyaret için gittiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaptığı açıklamada, "Basın özgürlüğü konusundaki kararlılığımı kesin bir dille ifade etmek istiyorum" dedi. Almanya Başbakanı, "Gösteri düzenleme hakkı sağlanmak zorundadır. Ancak bir gösteriye giden kişi medya tarafından izleneceğini ve ve çekim yapılacağını da hesap etmek zorunda" dedi.

Dresden'de Pegida hareketi Merkel'in 16 Ağustos Perşembe günü kente yaptığı ziyareti protesto etmek için bir gösteri düzenlemişti. Gösteri sırasında kamu televizyonu ZDF'in Frontal 21 adlı programı için çalışan çekim ekibine sözlü saldırıda bulunduktan sonra polis çağıran bir göstericinin Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı (LKA) çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı. Televizyon ekibinin verdiği bilgilere göre polis, ekibi yaklaşık 45 dakika tutarak çalışmalarına izin vermemişti. Olayın ortaya çıkması üzerine emniyet yetkilileri, televizyon ekibine karşı sergilenen tutumu savunmuş, Saksonya Başbakanı Michael Kretschemer de polisleri koruyan açıklamalarda bulunmuştu.