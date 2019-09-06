Merkel'den Çin'de ticaret savaşlarına çözüm çağrısı

Merkel Hong Kong'da barışçıl bir çözüme ihtiyaç olduğunu kaydetti.Almanya Başbakanı Angela Merkel, beraberinde iş insanlarından oluşan bir heyet ile birlikte üç gün sürecek Çin ziyaretine başladı. Çin Başbakanı Li Keqiang ile Cuma günü bir araya gelen Merkel, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve gümrük tarifelerinde karşılıklı yapılan değişikliklerin diğer ülkeleri de etkilediğini ve yakında çözüme kavuşmasını umduğunu söyledi.

Merkel AB ve Çin arasında planlanan ticari anlaşmanın yakında tamamlanmasını umduğunu da sözlerine ekledi. Merkel ziyaret sırasında Çin'in anlaşmayı imzalamasını sağlarsa ziyaret başarılı olarak değerlendirilecek. Merkel Çin ile ekonomik anlaşmalar imzalamayı hedefliyor.

Hong Kong baskısı

Ziyaretini Hong Kong'da yaşanan protestoların gölgesinde yapan Merkel düzenlenen basın toplantısında Çin Başbakanı ile Hong Kong konusunu görüştüklerini ve Hong Kong'da barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söylediğini kaydetti. Li'nin de Hong Kong'da karışıklığı önlemek istediklerini söylediği bildirildi.