Merkel’den Covid-19 uyarısı: Virüs burada

“Bir pandeminin ortasındayız” diyen Merkel maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.Başbakan Angela Merkel Almanya'da koronavirüs vaka sayılarında görülen artış nedeniyle vatandaşları uyardı. Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümetinin bakanlar kurulu toplantısına katılan Merkel burada yaptığı konuşmada "Kurallara uymalı ve kurallar hakkında bilgilenmeliyiz" dedi.

Merkel maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığının daha iyi denetlenmesi gerektiğini söyledi. Ekonomik hayatın güvenceye alınması, işyerlerinin, okul ve kreşlerin açık tutulmasının öncelik taşıdığını belirten Merkel Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki okullarda maske zorunluluğu getirilmesini de destekledi.

"Böyle devam edemez"

"Bir pandeminin ortasındayız. Virüs burada" diyen Merkel hareketliliğin ve temasın artmasıyla son 3 haftada vaka sayısının iki katına çıktığını söyledi. "Bu böyle devam etmemesi ve bastırmamız gereken bir gelişme" diyen Merkel riskli bölgelere giden tatilcilerin ve "düşüncesizce" yapılan özel kutlamaların vaka sayısının artmasına neden olduğunu söyledi.