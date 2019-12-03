HABER

Merkel’den Dörtlü Zirve sonrası açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 21:00 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Londra’da gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve’nin ardından yaptığı açıklamada, ittifakın üyelerinin tüm farklı düşüncelerine rağmen yarın gerçekleşecek NATO Liderler Toplantısı’na iyimser bir duyguyla gideceğini söyledi.Londra’da yarın NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70.

Merkel’den Dörtlü Zirve sonrası açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Londra’da gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve’nin ardından yaptığı açıklamada, ittifakın üyelerinin tüm farklı düşüncelerine rağmen yarın gerçekleşecek NATO Liderler Toplantısı’na iyimser bir duyguyla gideceğini söyledi.
Londra’da yarın NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı öncesi 10 Downing Street’te Suriye konulu Dörtlü Zirve gerçekleştirildi. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson katıldı.
Zirveden ayrılırken açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zirve gayet iyi geçti” dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de zirve sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşme, bu konuları ele alabileceğimiz toplantıların her zaman iyi geçtiğini gösteriyor" dedi.
Yarın gerçekleştirilecek toplantıda NATO’nun geleceği ve müttefiklerin ortak stratejik çıkarları hakkında konuşulması gerektiğini söyleyen Merkel, ittifakın üyelerinin tüm farklı düşüncelerine rağmen yarın gerçekleşecek NATO Liderler Toplantısı’na iyimser bir duyguyla gideceğini ifade etti.

PARTNER Erkek arkadaşı genç kadını bu halde bırakıp kaçtı Erkek arkadaşı genç kadını bu halde bırakıp kaçtı
Londra’da kritik ‘Dörtlü Zirve’ sona erdiLondra’da kritik ‘Dörtlü Zirve’ sona erdi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den zirve öncesi kritik Türkiye mesajıNATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den zirve öncesi kritik Türkiye mesajı

En Çok Okunan Haberler

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

SGK soruşturması genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

NATO'dan önemli Türkiye açıklaması

NATO'dan önemli Türkiye açıklaması

Erdoğan'dan Londra'da ilk açıklama

Erdoğan'dan Londra'da ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması!

HDP'den Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Termik santrallere 'filtre' düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi!

Erdoğan veto etmişti! Flaş gelişme

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partisinde kimler olacak? Canlı yayında isim isim açıkladı

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması

Metropoll'ün anketine göre Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçiler

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.