Merkel'den Erdoğan görüşmesi öncesi açıklamalar

Merkel ayrıca ekonomik yardım olmayacağını belirtti.Almanya'da günlerdir gündemde olan Merkel-Erdoğan görüşmesine saatler kala Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye'de insan haklarının durumunu ve tutuklu Alman vatandaşları konusunu gündeme getireceğini söyledi.

Perşembe akşamı geç saatlerde yapılan bir toplantıda konuşan Almanya Başbakanı, Türkiye'de "insan haklarının durumu düşündüğüm gibi değil" değerlendirmesini yaptı. Merkel, Türkiye'deki cezaevlerinde siyasi nedenlerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının durumunun da görüşmede masada olacağını kaydetti.

Ekonomik yardım yok, işbirliği var

Almanya'da tartışma konusu olan Türkiye'ye ekonomik yardım meselesi hakkında ise Merkel, Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olarak kalabilmesi için "akıllı bağlantılar" bulunması gerektiğini söyledi, ancak direk mali yardım ihtimalini reddetti. Merkel, "Ama ekonomik olarak birlikte çalışmak zorundayız ve kesinlikle bir şeyler konusunda anlaşabiliriz" dedi.