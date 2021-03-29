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Merkel’den eyaletlere korona baskısı

29.03.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Merkel pandemiyle mücadelede eyalet yönetimlerinin alınan tüm tedbirleri hayata geçirmediğini söyledi.

Merkel’den eyaletlere korona baskısı

Merkel gerekirse Federal Hükümet olarak yasal düzenlemeyle bunun olmasını sağlayacaklarını söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, pandemiyle mücadelede eyalet yönetimlerinin planladığı tüm gevşeme projelerini kesin bir dille reddettiğini açıkladı.

Pazar akşamı Alman yayın kuruluşu ARD'nin açık oturum programına katılan Merkel, eyalet yönetimlerinin gerekli tedbirleri almaması halinde Federal Hükümet'in duruma müdahale edebileceğinin de sinyalini verdi. Başbakan Merkel "Büyük bir ciddiyetle mevcut tedbirleri hayata geçirmeliyiz. Bazı eyaletler bunu yapıyor, bazıları henüz bunu yapmıyor" dedi. Merkel eğer yakın bir zamanda tüm eyaletler korona tedbirlerini hayata geçirmezse ülke genelinde bir düzenlemeye gidilebileceğini ve enfeksiyondan korunma yasasında güncellemeye gidilebileceğini söyledi. Yeni düzenlemede hangi durumda neyin yapılacağının kesin bir dille ifade edileceğini söyleyen Merkel henüz böyle bir düzenleme konusunda kesin bir karara varmadığını ancak düşünme aşamasında olduğunu söyledi. Merkel "Bu benim göreve başlama yeminimdir, benim sorumluluğumdur" diye konuştu.

Pandemide günlük vaka sayısının 100 bine ulaşmasına göz yumamayacağını belirten Merkel "Yasa ile enfeksiyon olgusunu engellemekle yükümlüyüz. Ancak şu anda engelleme söz konusu değil" dedi.

Merkel dün katıldığı programda ayrıca vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde sokağa çıkma kısıtlamalarının "etkili bir araç olabileceğini" söyledi.

Bavyera Eyalet Başbakanı'ndan destek

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de pandemiyle mücadelede merkezi yönetimin daha fazla yetkiye sahip olmasını makul bulduğunu ifade etti. Söder "Enfeksiyondan korunma yasası yoluyla merkezin yetkilerinin artırılmasını ve eyaletlerin açık kurallara zorlanmasını zihnimde canlandırabiliyorum. Tamamen bunun yanındayım ve buna açığım" dedi.

Bavyera'da yürürlükte olan gece sokağa çıkma kısıtlamalarının ülke genelinde hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Söder "Başbakanın ulusal düzeyde yasal değişiklik yapma ve açık direktifler koyma inisiyatifi alması halinde bunu desteklerim" dedi. Söder, birçok eyaletin korona zirvesinde alınan kararları hayata geçirmediğini belirtti.

DW, dpa / EC, SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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